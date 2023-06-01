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    • «Ньюкаслу» предложили игрока «Атлетико», купленного за 127 миллионов

    «Ньюкаслу» предложили игрока «Атлетико», купленного за 127 миллионов

    Жоау Феликс может перейти из «Челси» в другой клуб АПЛ.

    Лондонцы решили не выкупать его у «Атлетико» по решению нового тренера Маурисио Почеттино.

    В связи с этим португальцу ищут новую команду. Его услуги предложили «Ньюкаслу». Возможен вариант с арендой.

    • В январе «Челси» арендовал Феликса за 11 миллионов евро.
    • Форвард забил 4 гола в 20 матчах.
    • Его контракт с «Атлетико» действует до 2027 года.
    • Мадридцы в 2019-м заплатили за игрока 127 миллионов евро.

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    Источник: Daily Mail

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    01.06.2023 19:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 19:51

      да матрасники с ним погорячились это примерно как наш Кокорин

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      Рейтинг: +1445

      Таврида > Таврида 1 июня, 23:13

      Феликс похож на Кака, но он не Кака)

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