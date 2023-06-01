«Ньюкаслу» предложили игрока «Атлетико», купленного за 127 миллионов

да матрасники с ним погорячились это примерно как наш Кокорин
Жоау Феликс может перейти из «Челси» в другой клуб АПЛ.
Лондонцы решили не выкупать его у «Атлетико» по решению нового тренера Маурисио Почеттино.
В связи с этим португальцу ищут новую команду. Его услуги предложили «Ньюкаслу». Возможен вариант с арендой.
- В январе «Челси» арендовал Феликса за 11 миллионов евро.
- Форвард забил 4 гола в 20 матчах.
- Его контракт с «Атлетико» действует до 2027 года.
- Мадридцы в 2019-м заплатили за игрока 127 миллионов евро.