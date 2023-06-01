«Ньюкаслу» предложили игрока «Атлетико», купленного за 127 миллионов

Жоау Феликс может перейти из «Челси» в другой клуб АПЛ.

Лондонцы решили не выкупать его у «Атлетико» по решению нового тренера Маурисио Почеттино.

В связи с этим португальцу ищут новую команду. Его услуги предложили «Ньюкаслу». Возможен вариант с арендой.