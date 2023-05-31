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  • Аршавин: «Матч Россия – Бразилия станет ударом по коалиции, которая не хочет нас видеть»

Аршавин: «Матч Россия – Бразилия станет ударом по коалиции, которая не хочет нас видеть»

31 мая 2023, 13:55
3

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин предложил сборной России провести матч против Бразилии.

«В данной ситуации нет ничего страшного, потому что в текущем положении наша сборная все равно ни к чему не готовится. Если не нашли спарринг‑партнера, нет смысла просто так собираться.

Один раз так уже было, когда проводили сборы и сыграли двусторонний матч. Тогда это показалось странным. Сейчас сделали выводы и просто отменили, плюс клубы не любят, когда их игроков выдергивают на предсезонке. Здесь адекватное решение на ситуацию, которая сложилась.

Я предполагал, что так будет со сборной Камеруна. Они боятся санкций или какого‑то недовольства со стороны конфедерации.

Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса, и ее никак не исключить.

Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер», – сказал Аршавин.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия Россия Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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Garrincha58
1685536520
так проведите у нас в РПЛ столько бразильцев что можно две сборные собрать сыграть товарняк сборная России и сборная бразильцев из РПЛ тренеры Карпин и Семак и не надо ни с кем договариваться и в ножки кланяться
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DeStar
1685540635
да да да, все ж так хотят показать России, что они с ней до конца, и китай только сидит и ждет разрешение от кремля, и бразильцы там сидят и думаю, вот как бы нам насрать в свой футбол и сыграть супер мега нужный матч со сборной инвалидов тут играть отказываются те кто играть не умеют, а бразилия согласится)
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alefreddy
1685544751
это все иллюзии да и позориться в такой игре придеться
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