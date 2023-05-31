Аршавин: «Матч Россия – Бразилия станет ударом по коалиции, которая не хочет нас видеть»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин предложил сборной России провести матч против Бразилии.

«В данной ситуации нет ничего страшного, потому что в текущем положении наша сборная все равно ни к чему не готовится. Если не нашли спарринг‑партнера, нет смысла просто так собираться.

Один раз так уже было, когда проводили сборы и сыграли двусторонний матч. Тогда это показалось странным. Сейчас сделали выводы и просто отменили, плюс клубы не любят, когда их игроков выдергивают на предсезонке. Здесь адекватное решение на ситуацию, которая сложилась.

Я предполагал, что так будет со сборной Камеруна. Они боятся санкций или какого‑то недовольства со стороны конфедерации.

Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса, и ее никак не исключить.

Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер», – сказал Аршавин.