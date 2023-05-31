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    • Аршавин: «Матч Россия – Бразилия станет ударом по коалиции, которая не хочет нас видеть»

    Аршавин: «Матч Россия – Бразилия станет ударом по коалиции, которая не хочет нас видеть»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин предложил сборной России провести матч против Бразилии.

    «В данной ситуации нет ничего страшного, потому что в текущем положении наша сборная все равно ни к чему не готовится. Если не нашли спарринг‑партнера, нет смысла просто так собираться.

    Один раз так уже было, когда проводили сборы и сыграли двусторонний матч. Тогда это показалось странным. Сейчас сделали выводы и просто отменили, плюс клубы не любят, когда их игроков выдергивают на предсезонке. Здесь адекватное решение на ситуацию, которая сложилась.

    Я предполагал, что так будет со сборной Камеруна. Они боятся санкций или какого‑то недовольства со стороны конфедерации.

    Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса, и ее никак не исключить.

    Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер», – сказал Аршавин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17614

      Garrincha58 5 минут назад

      так проведите у нас в РПЛ столько бразильцев что можно две сборные собрать сыграть товарняк сборная России и сборная бразильцев из РПЛ тренеры Карпин и Семак и не надо ни с кем договариваться и в ножки кланяться

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