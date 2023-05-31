Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Сборная разочарований сезона Бундеслиги: есть экс-игрок РПЛ

    Сборная разочарований сезона Бундеслиги: есть экс-игрок РПЛ

    Спортивный портал ESPN составил сборную разочарований минувшего сезона Бундеслиги.

    Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

    Защитники: Джонджо Кенни («Герта»), Макото Хасебе («Айнтрахт»), Максенс Лакруа («Вольфсбург»), Давид Раум («Лейпциг»).

    Полузащитники: Юлиан Вайгль («Боруссия» М), Райан Гравенберх («Бавария»), Садио Мане («Бавария»).

    Нападающие: Алассан Плеа («Боруссия» М), Сердар Азмун («Байер»), Патрик Шик («Байер»).

    Новости по теме
    Сборная сезона Бундеслиги от ESPN 1
    «Бавария» хочет бесплатно подписать защитника «Боруссии» Д 2
    Лунев возвращается в Россию: «Открыт для предложений» 5
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12668

      Вомбат 9 минут назад

      Азмун - сменщик Шика, но в списке они оба. Потому-то наверное Байерн и не попал в ЛЧ, что там оба центрфорварда - худшие в лиге.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      ItalianFootball 42 минуты назад

      В первоисточнике Худшие игроки заголовок (правда в тексте сам автор испытывает разочарования), а не Разочарования, и отсюда вопрос, Нойер тут потому что ногу сломал ? или в тех 12 играх он был так ужасен ???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 