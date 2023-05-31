Сборная разочарований сезона Бундеслиги: есть экс-игрок РПЛ

Азмун - сменщик Шика, но в списке они оба. Потому-то наверное Байерн и не попал в ЛЧ, что там оба центрфорварда - худшие в лиге.
Спортивный портал ESPN составил сборную разочарований минувшего сезона Бундеслиги.
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).
Защитники: Джонджо Кенни («Герта»), Макото Хасебе («Айнтрахт»), Максенс Лакруа («Вольфсбург»), Давид Раум («Лейпциг»).
Полузащитники: Юлиан Вайгль («Боруссия» М), Райан Гравенберх («Бавария»), Садио Мане («Бавария»).
Нападающие: Алассан Плеа («Боруссия» М), Сердар Азмун («Байер»), Патрик Шик («Байер»).