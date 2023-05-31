Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барселоны»

Хотелось бы Лео закончить в Барсе, но вот что-то не клеится.
Бесплатно то тоже нет желания играть, вот делема.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ждет официального предложения от «Барселоны». Аргентинец нервничает, что его до сих пор нет.
Лео хочет как можно быстрее определиться с новым клубом. «Барса» пока не может сделать предложение, поскольку у нее есть финансовые ограничения от Ла Лиги.
Отец и агент Месси Хорхе даже звонил в Ла Лигу, чтобы уточнить, дает ли она добро на трансфер игрока. В лиге не ответили. «Барселона» уверена, что все будет в порядке.