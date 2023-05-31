Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ждет официального предложения от «Барселоны». Аргентинец нервничает, что его до сих пор нет.

Лео хочет как можно быстрее определиться с новым клубом. «Барса» пока не может сделать предложение, поскольку у нее есть финансовые ограничения от Ла Лиги.

Отец и агент Месси Хорхе даже звонил в Ла Лигу, чтобы уточнить, дает ли она добро на трансфер игрока. В лиге не ответили. «Барселона» уверена, что все будет в порядке.