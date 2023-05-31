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    • Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барселоны»

    Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барселоны»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ждет официального предложения от «Барселоны». Аргентинец нервничает, что его до сих пор нет.

    Лео хочет как можно быстрее определиться с новым клубом. «Барса» пока не может сделать предложение, поскольку у нее есть финансовые ограничения от Ла Лиги.

    Отец и агент Месси Хорхе даже звонил в Ла Лигу, чтобы уточнить, дает ли она добро на трансфер игрока. В лиге не ответили. «Барселона» уверена, что все будет в порядке.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
    • «Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,2 миллиарда евро за 2 года контракта.
    • Также к Лео есть интерес в АПЛ.

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    Источник: твиттер Jijantes FC

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    Сегодня, 08:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14939

      Алексей З 1 час назад

      Хотелось бы Лео закончить в Барсе, но вот что-то не клеится.
      Бесплатно то тоже нет желания играть, вот делема.

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