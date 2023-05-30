«Чего выпендриваешься?»: Аршавин уговаривает сына перейти из «Спартака» в «Зенит»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступления своего 10-летнего сына за «Спартак».

– Ваш сын может стать похожим на вас?

– Он и так похож на меня (смеется).

– Имею в виду футбольную карьеру.

– Я пока не знаю. Мало игр его видел, трудно дать оценку.

– Не пора ли тогда его перетащить в «Зенит», чтобы больше за ним смотреть?

– Да мы вчера его уговаривали, но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живет этим. «Спартак» – его любимая команда, не представляет себя больше нигде.

– И как вам с этим живется?

– Да никак, шутим на эту тему. Говорю: «Рано или поздно все равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?»