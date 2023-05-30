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    • «Чего выпендриваешься?»: Аршавин уговаривает сына перейти из «Спартака» в «Зенит»

    «Чего выпендриваешься?»: Аршавин уговаривает сына перейти из «Спартака» в «Зенит»

    Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступления своего 10-летнего сына за «Спартак».

    – Ваш сын может стать похожим на вас?

    – Он и так похож на меня (смеется).

    – Имею в виду футбольную карьеру.

    – Я пока не знаю. Мало игр его видел, трудно дать оценку.

    – Не пора ли тогда его перетащить в «Зенит», чтобы больше за ним смотреть?

    – Да мы вчера его уговаривали, но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живет этим. «Спартак» – его любимая команда, не представляет себя больше нигде.

    – И как вам с этим живется?

    – Да никак, шутим на эту тему. Говорю: «Рано или поздно все равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?»

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    Источник: Sport24

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    30.05.2023 23:42
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