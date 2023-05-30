Неймар отклонил предложение на 400 миллионов

Неймар получил крупное предложение из Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, неназванный клуб предложил бразильцу контракт с зарплатой 400 миллионов евро, однако футболист ответил отказом. Неймар не хочет играть в Саудовской Аравии.

«ПСЖ» готов продать Неймара, чтобы снизить расходы на зарплаты.