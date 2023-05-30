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    Неймар отклонил предложение на 400 миллионов

    Неймар получил крупное предложение из Саудовской Аравии.

    По информации Foot Mercato, неназванный клуб предложил бразильцу контракт с зарплатой 400 миллионов евро, однако футболист ответил отказом. Неймар не хочет играть в Саудовской Аравии.

    «ПСЖ» готов продать Неймара, чтобы снизить расходы на зарплаты.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12530

      DeStar 12 минут назад

      интересно было бы увидеть стату
      сыгранных минут за псж
      и пропущенные минуты из-за травм

      а еще лучше по лч отдельно
      мне кажется за псж в лч пропустил где-то 80% матчей)

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