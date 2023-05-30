Неймар отклонил предложение на 400 миллионов

Неймар получил крупное предложение из Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, неназванный клуб предложил бразильцу контракт с зарплатой 400 миллионов евро, однако футболист ответил отказом. Неймар не хочет играть в Саудовской Аравии.

«ПСЖ» готов продать Неймара, чтобы снизить расходы на зарплаты.

Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.

В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

Форвард интересен «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкаслу».

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