Неймар отклонил предложение на 400 миллионов

интересно было бы увидеть стату
сыгранных минут за псж
и пропущенные минуты из-за травм
а еще лучше по лч отдельно
мне кажется за псж в лч пропустил где-то 80% матчей)
Неймар получил крупное предложение из Саудовской Аравии.
По информации Foot Mercato, неназванный клуб предложил бразильцу контракт с зарплатой 400 миллионов евро, однако футболист ответил отказом. Неймар не хочет играть в Саудовской Аравии.
«ПСЖ» готов продать Неймара, чтобы снизить расходы на зарплаты.
- Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
- В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
- Форвард интересен «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкаслу».