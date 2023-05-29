Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РПЛ назвала трех финалистов в номинации «Вратарь сезона»

    Названы финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Вратарь сезона».

    Финалистов отобрали по итогам опроса болельщиков. Первое место занял Акинфеев. Это даст ему дополнительный балл на финальном этапе голосования.

    С сегодняшнего дня выбирать победителя начнут главные тренеры и капитаны команд РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и легенды чемпионата России.

    Новости по теме
    Дзюба не попал в число финалистов в номинации «Нападающий сезона» в РПЛ 1
    РПЛ объявила трех финалистов в номинации «Полузащитник сезона»
    «Локомотив» выкупит у «Крыльев» нападающего, забившего победный гол «Спартаку» в Кубке
    Источник: телеграм-канал РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34592

      VVM1964 4 минуты назад

      При всей моей не любви к ЦСКА и к Акинфееву, как человеку - но, как вратарь, все же наверное - он № 1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2219

      jek718875 44 минуты назад

      Среди них нет лучших, все г***о

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21509

      derrik2000 1 час назад

      При всем моем уважении: а что в этом списке делает Сафонов??? Не иначе, как агент постарался.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14898

      Алексей З 1 час назад

      Что там Сафонов делает ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Красногандончик 1 час назад

      Песдякова куда дели, демоны ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 