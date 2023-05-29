РПЛ назвала трех финалистов в номинации «Вратарь сезона»

При всей моей не любви к ЦСКА и к Акинфееву, как человеку - но, как вратарь, все же наверное - он № 1
Названы финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Вратарь сезона».
- Игорь Акинфеев (ЦСКА);
- Матвей Сафонов («Краснодар»);
- Илья Лантратов («Локомотив»).
Финалистов отобрали по итогам опроса болельщиков. Первое место занял Акинфеев. Это даст ему дополнительный балл на финальном этапе голосования.
С сегодняшнего дня выбирать победителя начнут главные тренеры и капитаны команд РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и легенды чемпионата России.