В Англии обсуждают забавную оговорку Гвардиолы – он сказал, что был маленьким мальчиком в 28 лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оговорился, рассуждая о перспективах своей команды выиграть требл.

«Я начну думать о требле, если мы сможем отправиться в Стамбул на финал Лиги чемпионов с двумя трофеями в кармане. А пока я признаю: «Хорошо, мы выиграли один трофей и можем взять требл».

Подобное было только раз в Великобритании. «Манчестер Юнайтед» выиграл все, победив «Баварию» на «Камп Ноу» в финале ЛЧ. Я тогда был маленьким мальчиком», – сказал Гвардиола.

«МЮ» стал обладателем требла в 1999 году. Испанскому тренеру тогда было 28 лет. С «маленьким мальчиком» он явно погорячился.

Возможно, причиной путаницы стал «выпитый весь алкоголь в Манчестере». Вот цитата Гвардиолы после ничьей с «Брайтоном» в среду вечером.

«Игра, которую мы провели, состоялась через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере. 48 часов спустя мы действовали достойно и показали, почему мы стали чемпионами», – сказал тогда Гвардиола.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press