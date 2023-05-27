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  • В Англии обсуждают забавную оговорку Гвардиолы – он сказал, что был маленьким мальчиком в 28 лет

В Англии обсуждают забавную оговорку Гвардиолы – он сказал, что был маленьким мальчиком в 28 лет

27 мая 2023, 12:50
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оговорился, рассуждая о перспективах своей команды выиграть требл.

«Я начну думать о требле, если мы сможем отправиться в Стамбул на финал Лиги чемпионов с двумя трофеями в кармане. А пока я признаю: «Хорошо, мы выиграли один трофей и можем взять требл».

Подобное было только раз в Великобритании. «Манчестер Юнайтед» выиграл все, победив «Баварию» на «Камп Ноу» в финале ЛЧ. Я тогда был маленьким мальчиком», – сказал Гвардиола.

«МЮ» стал обладателем требла в 1999 году. Испанскому тренеру тогда было 28 лет. С «маленьким мальчиком» он явно погорячился.

Возможно, причиной путаницы стал «выпитый весь алкоголь в Манчестере». Вот цитата Гвардиолы после ничьей с «Брайтоном» в среду вечером.

«Игра, которую мы провели, состоялась через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере. 48 часов спустя мы действовали достойно и показали, почему мы стали чемпионами», – сказал тогда Гвардиола.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

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Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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odessakmv
1685250754
старенький стал, память сдает.... ничего страшного, у нас тут регулярно ловчевы-мостовые "мысли" путают
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