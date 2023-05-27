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    • В Англии обсуждают забавную оговорку Гвардиолы – он сказал, что был маленьким мальчиком в 28 лет

    В Англии обсуждают забавную оговорку Гвардиолы – он сказал, что был маленьким мальчиком в 28 лет

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оговорился, рассуждая о перспективах своей команды выиграть требл.

    «Я начну думать о требле, если мы сможем отправиться в Стамбул на финал Лиги чемпионов с двумя трофеями в кармане. А пока я признаю: «Хорошо, мы выиграли один трофей и можем взять требл».

    Подобное было только раз в Великобритании. «Манчестер Юнайтед» выиграл все, победив «Баварию» на «Камп Ноу» в финале ЛЧ. Я тогда был маленьким мальчиком», – сказал Гвардиола.

    «МЮ» стал обладателем требла в 1999 году. Испанскому тренеру тогда было 28 лет. С «маленьким мальчиком» он явно погорячился.

    Возможно, причиной путаницы стал «выпитый весь алкоголь в Манчестере». Вот цитата Гвардиолы после ничьей с «Брайтоном» в среду вечером.

    «Игра, которую мы провели, состоялась через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере. 48 часов спустя мы действовали достойно и показали, почему мы стали чемпионами», – сказал тогда Гвардиола.

    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

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    Источник: Goal

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