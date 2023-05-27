«Барселона» может подписать 35-летнего аргентинца ради Месси

«Барселона» входит в число претендентов на Анхеля Ди Марию.

Полузащитник «Ювентуса», вероятно, станет свободным агентом по окончании сезона и сможет сменить команду бесплатно.

К аргентинцу есть предметный интерес из Саудовской Аравии, но его приоритет – провести еще год в Европе.

Подписать 35-летнего Ди Марию хотят «Барса», «Бенфика» и «Галатасарай».

В каталонском клубе рассматривают трансфер Анхеля как шаг к возвращению Лионеля Месси. Они дружат много лет и знакомы по совместной игре в сборной.