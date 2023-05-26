Стало известно, на что ставил дисквалифицированный третий бомбардир АПЛ Тони

Опубликовано расследование FA, которая установила вину нападающего «Брентфорда» Айвана Тони в нарушении регламента о ставках.

Установлено, что в период с 2017 по 2021 год Тони 15 раз ставил на свой гол в матчах. Еще 13 раз – на поражение своей команды, когда сам не играл.

Тони ставил с чужого аккаунта.