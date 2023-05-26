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    • Стало известно, на что ставил дисквалифицированный третий бомбардир АПЛ Тони

    Стало известно, на что ставил дисквалифицированный третий бомбардир АПЛ Тони

    Опубликовано расследование FA, которая установила вину нападающего «Брентфорда» Айвана Тони в нарушении регламента о ставках.

    Установлено, что в период с 2017 по 2021 год Тони 15 раз ставил на свой гол в матчах. Еще 13 раз – на поражение своей команды, когда сам не играл.

    Тони ставил с чужого аккаунта.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +570

      eugen-han 15 минут назад

      Конкретно в его ставках не было злого или ещё либо какого умысла. Он ставил на себя, и это можно назвать доп.мотивацией и настроем. А ден.средства в случае неудачи в том или ином случае просто проигрывались параллельно своим надеждам на успех в ставках.

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      Рейтинг: +6365

      Добрый Бобер 1 час назад

      А не так-то?

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