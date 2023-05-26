Стало известно, на что ставил дисквалифицированный третий бомбардир АПЛ Тони

Конкретно в его ставках не было злого или ещё либо какого умысла. Он ставил на себя, и это можно назвать доп.мотивацией и настроем. А ден.средства в случае неудачи в том или ином случае просто проигрывались параллельно своим надеждам на успех в ставках.
Опубликовано расследование FA, которая установила вину нападающего «Брентфорда» Айвана Тони в нарушении регламента о ставках.
Установлено, что в период с 2017 по 2021 год Тони 15 раз ставил на свой гол в матчах. Еще 13 раз – на поражение своей команды, когда сам не играл.
Тони ставил с чужого аккаунта.
- Футболист, идущий 3-м в списке бомбардиров сезона АПЛ, дисквалифицирован на 8 месяцев.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.