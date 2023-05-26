Черчесов рассказал о своей философии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как команда находит мотивацию после досрочного чемпионства.

«Болельщики не заслуживают того, чтобы мы показывали плохую игру. Хочу быть уверен, что игроки выходят на каждый матч с желанием победить.

Поскольку мы чемпионы, мы смогли дать нескольким молодым игрокам возможность проявить себя. Мы используем это время для таких вещей. Но, конечно, я хочу побеждать в каждой игре, независимо от того, чемпионы мы или нет. Мы хотим служить публике», – цитирует Черчесова Nemzeti Sport.