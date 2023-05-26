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    Черчесов рассказал о своей философии

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как команда находит мотивацию после досрочного чемпионства.

    «Болельщики не заслуживают того, чтобы мы показывали плохую игру. Хочу быть уверен, что игроки выходят на каждый матч с желанием победить.

    Поскольку мы чемпионы, мы смогли дать нескольким молодым игрокам возможность проявить себя. Мы используем это время для таких вещей. Но, конечно, я хочу побеждать в каждой игре, независимо от того, чемпионы мы или нет. Мы хотим служить публике», – цитирует Черчесова Nemzeti Sport.

    • Российский тренер возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
    • При нем команда дважды стала чемпионом Венгрии, выиграла Кубок страны и впервые за 47 лет попала в плей-офф еврокубков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24728

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Достойная философия. (Если это искренне конечно.) *

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