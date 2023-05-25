Рамос отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Серхио Рамос близок к уходу из «ПСЖ» на правах свободного агента.
Контракт между сторонами истекает 30 июня, и договориться о его продлении пока не удается.
Парижане предложили игроку новое годичное соглашение с двукратным сокращением зарплаты. Недостающую сумму испанец мог бы заработать в виде бонусов.
37-летнего Рамоса такие условия не устроили, и он ответил отказом.
- Защитник проводит 2-й сезон в «ПСЖ».
- К нему есть интерес со стороны саудовских клубов.
- Рыночная стоимость Рамоса – 6 миллионов евро.
Источник: Marca