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    Рамос отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта

    Серхио Рамос близок к уходу из «ПСЖ» на правах свободного агента.

    Контракт между сторонами истекает 30 июня, и договориться о его продлении пока не удается.

    Парижане предложили игроку новое годичное соглашение с двукратным сокращением зарплаты. Недостающую сумму испанец мог бы заработать в виде бонусов.

    37-летнего Рамоса такие условия не устроили, и он ответил отказом.

    • Защитник проводит 2-й сезон в «ПСЖ».
    • К нему есть интерес со стороны саудовских клубов.
    • Рыночная стоимость Рамоса – 6 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    25.05.2023 22:22
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