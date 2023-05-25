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  • Осинькин назвал четырех самых талантливых игроков, которые ушли из «Крыльев»

Осинькин назвал четырех самых талантливых игроков, которые ушли из «Крыльев»

25 мая 2023, 16:27
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал топ-4 талантливых футболистов, которые ушли из самарского клуба.

«Глушенков – это действительно талант. Ему надо научиться по-настоящему работать, быть частью команды. То, что он делает на тренировке… бывает, думаешь: «И в сборной Бразилии человек бы не потерялся». В то же время есть ситуации, где он должен быть психологически более устойчив и твeрд.

Ещe один – Пиняев. В молодeжном футболе я много работал и видел. То, что он делал на этапе 13–15 лет, я не видел ни у кого. Он мог сам обыграть всю команду и забить гол любым способом.

Третий? Скажу двоих. Зиньковский и Сергеев. У каждого свои плюсы и минусы. Зиньковский – футболист с неординарным дриблингом, жутко неудобный для соперников», – сказал Осинькин в видео «Коммент.Шоу».

  • «Крылья Советов» идут на 12-м месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зиньковский Антон Сергеев Иван Глушенков Максим Пиняев Сергей Осинькин Игорь
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1685772424
Да, Крылья нехило разграбили. А усилились пустым Писарским. (((
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