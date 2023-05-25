Семак перечислил оправдания пяти подряд чемпионств «Зенита»

Тотальный контроль гаСпрома в рпл тому причина... А семак физрук!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил, как оправдывали доминирование его команды в РПЛ.
«Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был Дзюба, потом про передачи Ракицкого на Азмуна, теперь – что без бразильцев команда не та.
Каждый год о чем‑то говорят, это есть и было», – сказал Семак.
- «Зенит» стал победителем РПЛ в 5-й раз подряд.
- Теперь у команды 10 чемпионских титулов в истории.
- Семак тренирует петербуржцев с 2018 года.