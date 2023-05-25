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    • Семак перечислил оправдания пяти подряд чемпионств «Зенита»

    Семак перечислил оправдания пяти подряд чемпионств «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил, как оправдывали доминирование его команды в РПЛ.

    «Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был Дзюба, потом про передачи Ракицкого на Азмуна, теперь – что без бразильцев команда не та.

    Каждый год о чем‑то говорят, это есть и было», – сказал Семак.

    • «Зенит» стал победителем РПЛ в 5-й раз подряд.
    • Теперь у команды 10 чемпионских титулов в истории.
    • Семак тренирует петербуржцев с 2018 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +824

      Номэд 12 минут назад

      Тотальный контроль гаСпрома в рпл тому причина... А семак физрук!

      0
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      Рейтинг: +13866

      R_a_i_n 25 минут назад

      Все дело в Семаке. Великий гений. Скоро его Реал, Барселона или Бавария себе заберёт.

      1
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      Рейтинг: +1054

      Krics 40 минут назад

      Не ограниченный админресурс единственная причина,ихмо.

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