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  • Джикия: «Не кусайте и не убивайте Соболева – помогите ему, поддержите»

Джикия: «Не кусайте и не убивайте Соболева – помогите ему, поддержите»

24 мая 2023, 00:48
11

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поддержал нападающего Александра Соболева, который получил красную карточку в дерби с ЦСКА за непристойный жест.

«Разрешите на правах капитана: Саша виноват и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, – он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает!

Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что Бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе... как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернешься...

Саша попал в очень неприятную ситуацию, в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас... Я лишь прошу одного, не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите... Все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!» – написал Джикия в соцсетях.

  • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.
  • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (11)
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гууд
1684881961
"Я лишь прошу одного, не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите... телефон для переводов на сбер для поддержки и покупок пенальти тел. 89********"
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odessakmv
1684885401
Я могу помочь, раз его родители прое...и этот момент. У меня есть отличный кожаный офицерский ремень РККА образца 1936 года... мозги воспитуемому вправляет отлично!!!!!
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E5
1684889871
поддерживаю тем же жестом
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никo
1684907665
Нва ДЫБУУУУУУУУУУУУУ..чепушило!
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SLADE2019
1684910893
Поддерживать этого гаденыша? Джикия, иди подальше. Его можно было как то поддержать, если ему менее 14 лет было. А работать над ошибками пусть в медиалигу идет. Джикия подтверждает мои опасения, что в Спартаке просто что то на моральном уровне плохое происходит.
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ivany4
1684911624
Уровень интеллекта отписавшихся видно не вооруженным глазом. Да воздастся каждому по делам его, не судите и не судимы будете. А уж если судите, то сравните степень содеянного дрочером и соболем. И вспомните кто и как защищал того и другого. Что, все святые, белые и пушистые??? Ни матерных слов не знают, ни жестов??? Если скажите что не знаете, то почитайте свои же комменты.
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фанат джигурды
1684916043
Срочно передачу #ямысоболев!!!
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nominum
1684921801
Помогите! Спасите! Лёлик!!! )))
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Боцман52
1684949251
Что же так не гнобили того же Федотова после первого матча, когда его мат тоже попал в трансляцию и все его услышали и женщины, и дети. Или мат по центральному каналу это нормально? А Федотов тренер и сам должен воспитывать.
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maygli
1685173291
22-е дисциплинарки до этого, это как? Его прощали и поддерживали уже не раз и не два. И извиняется не первый раз, а выводов не сделал. Всё легко сходило, потому и привело к этому. Помогите ему. Может пора наказать? Или уже ничего его не исправит?
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