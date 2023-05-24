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    • Джикия: «Не кусайте и не убивайте Соболева – помогите ему, поддержите»

    Джикия: «Не кусайте и не убивайте Соболева – помогите ему, поддержите»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поддержал нападающего Александра Соболева, который получил красную карточку в дерби с ЦСКА за непристойный жест.

    «Разрешите на правах капитана: Саша виноват и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, – он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает!

    Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что Бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе... как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернешься...

    Саша попал в очень неприятную ситуацию, в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас... Я лишь прошу одного, не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите... Все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!» – написал Джикия в соцсетях.

    • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.
    • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +350

      гууд 30 минут назад

      "Я лишь прошу одного, не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите... телефон для переводов на сбер для поддержки и покупок пенальти тел. 89********"

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      Рейтинг: +1506

      elessar arnor 1 час назад

      рукой поддержите

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