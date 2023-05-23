«Барселона» назвала цену на Кунде

«Барселона» определилась со стоимостью защитника Жюля Кунде.

Сообщалось, что 24-летний футболист задумался об уходе из каталонского клуба из-за того, что его используют не в центре обороны, а на правом фланге.

«Барса» оценивает француза в 80 миллионов евро, хотя прошлым летом купила его у «Севильи» за 50 миллионов.

Если Кунде сменит команду, то, вероятно, окажется в АПЛ.