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    • Кунде задумался об уходе из «Барселоны» – его купили за 50 миллионов в прошлом году

    Кунде задумался об уходе из «Барселоны» – его купили за 50 миллионов в прошлом году

    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может сменить команду по окончании сезона.

    24-летний футболист задумался об уходе из каталонского клуба, потому что ему не нравится позиция на поле.

    Француза, привыкшего играть в центре обороны, чаще используют на правом фланге.

    • Прошлым летом «Барса» купила Кунде у «Севильи» за 50 миллионов евро.
    • В этом сезоне игрок провел 38 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 3 часа назад

      Пусть уходит во Францию в Марсель, чем будет меньше французов в Барсе, пусть заберёт с собой Дембеле, тем будет лучше для прихода Месси.

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