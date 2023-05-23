Кунде задумался об уходе из «Барселоны» – его купили за 50 миллионов в прошлом году

Пусть уходит во Францию в Марсель, чем будет меньше французов в Барсе, пусть заберёт с собой Дембеле, тем будет лучше для прихода Месси.
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может сменить команду по окончании сезона.
24-летний футболист задумался об уходе из каталонского клуба, потому что ему не нравится позиция на поле.
Француза, привыкшего играть в центре обороны, чаще используют на правом фланге.
- Прошлым летом «Барса» купила Кунде у «Севильи» за 50 миллионов евро.
- В этом сезоне игрок провел 38 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.