Кунде задумался об уходе из «Барселоны» – его купили за 50 миллионов в прошлом году

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может сменить команду по окончании сезона.

24-летний футболист задумался об уходе из каталонского клуба, потому что ему не нравится позиция на поле.

Француза, привыкшего играть в центре обороны, чаще используют на правом фланге.