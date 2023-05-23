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    Моуринью высказался о снятии с «Ювентуса» 10 очков в Серии А

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал новые санкции в отношении «Ювентуса».

    • Туринцев обвинили в фиктивном приросте капитала.
    • За это нарушение с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии.
    • Команда опустилась со 2-го на 7-е место в таблице Серии А.

    «Это похоже на шутку. Мне обидно за Аллегри и футболистов. Это профессионалы, которые работают так же, как и я, но они вынуждены расплачиваться за возможные ошибки руководства», – сказал Моуринью.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2480

      моэм 15 минут назад

      С чиновников , как с гуся вода ....смошенничали фикцию , а им ни штрафа , ни срока ...зато наказали тех , кто пахал и потел на тренировках добывая очки , ставшие вдруг фиктивными тогда получается и матчи фиктивные , а значит надо бы раздать эти 10 очков тем с кем Юве играл ....или наоборот отнять , как фиктивные очки ?

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