Моуринью высказался о снятии с «Ювентуса» 10 очков в Серии А

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал новые санкции в отношении «Ювентуса».

Туринцев обвинили в фиктивном приросте капитала.

За это нарушение с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии.

Команда опустилась со 2-го на 7-е место в таблице Серии А.

«Это похоже на шутку. Мне обидно за Аллегри и футболистов. Это профессионалы, которые работают так же, как и я, но они вынуждены расплачиваться за возможные ошибки руководства», – сказал Моуринью.