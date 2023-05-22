Джикия – о Соболеве в дерби: «Безобразное поведение»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

Матч обслуживал Сергей Карасев.

Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.

Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Я до конца все не видел. Посмотрел повтор немного. Что тут скажешь? Безобразное поведение и красная карточка», – сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».