Кокшаров – самый молодой голеадор «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров накануне забил «Ростову» в матче 28-го тура РПЛ (3:0).

Он стал самым молодым автором мяча в РПЛ в истории клуба (18 лет и 152 дня). Кокшаров побил рекорд Ивана Игнатьева, который забивал за краснодарцев в высшем дивизионе в 18 лет и 216 дней.