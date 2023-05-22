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    Кокшаров – самый молодой голеадор «Краснодара» в РПЛ

    Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров накануне забил «Ростову» в матче 28-го тура РПЛ (3:0).

    Он стал самым молодым автором мяча в РПЛ в истории клуба (18 лет и 152 дня). Кокшаров побил рекорд Ивана Игнатьева, который забивал за краснодарцев в высшем дивизионе в 18 лет и 216 дней.

    • Кокшаров – сын олимпийского чемпиона по гандболу Эдуарда Кокшарова.
    • Футболист стоит 50 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 5 матчей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3617

      acor94 3 часа назад

      Кстати хороший бизнес можно намутить. Стоит всего 50 тыщ баксов. Можно продать хату и купить парнишку и сдавать его в аренду всяким клубам, норм тема. Думаю, за год окупится, а если ещё и подрастёт в цене, то перепродать можно на авито.

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