Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что травмированный защитник Станислав Магкеев перенесет операцию в Европе.

«Станислав будет прооперирован в одной из европейских клиник, все договорeнности для этого есть, он в ближайшие дни туда направится. Мы хотим сделать операцию там, потому что у нас делают операции на кресты, но всe-таки мы хотели бы, чтобы операция была сделана в той клинике, где оперируются футболисты на потоке, такой клиники в России нет.

Были ли проблемы в переговорах с европейской клиникой? Я могу сказать, что все договорeнности есть, спасибо нашим коллегам, солидарность, которая в спорте существует, в этом плане работает. Травма стандартная, восстановление займeт минимум шесть, максимум – восемь месяцев. Я планирую перед отъездом со Стасом переговорить очень предметно, но что сделать, так складываются обстоятельства, нужно преодолевать. Он мужественный парень, сильный, профессионал, мы преодолеем вместе, клуб будет с ним рядом весь процесс лечения», – сказал Нагорных.