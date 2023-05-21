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  • В «Локо» ответили, тяжело ли было договариваться с европейской клиникой об операции Магкеева

В «Локо» ответили, тяжело ли было договариваться с европейской клиникой об операции Магкеева

21 мая 2023, 12:11
2

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что травмированный защитник Станислав Магкеев перенесет операцию в Европе.

«Станислав будет прооперирован в одной из европейских клиник, все договорeнности для этого есть, он в ближайшие дни туда направится. Мы хотим сделать операцию там, потому что у нас делают операции на кресты, но всe-таки мы хотели бы, чтобы операция была сделана в той клинике, где оперируются футболисты на потоке, такой клиники в России нет.

Были ли проблемы в переговорах с европейской клиникой? Я могу сказать, что все договорeнности есть, спасибо нашим коллегам, солидарность, которая в спорте существует, в этом плане работает. Травма стандартная, восстановление займeт минимум шесть, максимум – восемь месяцев. Я планирую перед отъездом со Стасом переговорить очень предметно, но что сделать, так складываются обстоятельства, нужно преодолевать. Он мужественный парень, сильный, профессионал, мы преодолеем вместе, клуб будет с ним рядом весь процесс лечения», – сказал Нагорных.

  • Магкеев 2-й раз за карьеру порвал крестообразную связку колена.
  • Он воспитанник «Локомотива».
  • 24-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Магкеев Станислав
Комментарии (2)
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k611
1684668405
Здоровья игроку. Неприятная травма.
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житель СПб
1684684462
Очень сочувствую...
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