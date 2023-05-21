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    Магкеева прооперируют в Европе

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что травмированный защитник Станислав Магкеев перенесет операцию в Европе.

    «Станислав будет прооперирован в одной из европейских клиник, все договорeнности для этого есть, он в ближайшие дни туда направится. Мы хотим сделать операцию там, потому что у нас делают операции на кресты, но всe-таки мы хотели бы, чтобы операция была сделана в той клинике, где оперируются футболисты на потоке, такой клиники в России нет.

    Были ли проблемы в переговорах с европейской клиникой? Я могу сказать, что все договорeнности есть, спасибо нашим коллегам, солидарность, которая в спорте существует, в этом плане работает. Травма стандартная, восстановление займeт минимум шесть, максимум – восемь месяцев. Я планирую перед отъездом со Стасом переговорить очень предметно, но что сделать, так складываются обстоятельства, нужно преодолевать. Он мужественный парень, сильный, профессионал, мы преодолеем вместе, клуб будет с ним рядом весь процесс лечения», – сказал Нагорных.

    • Магкеев 2-й раз за карьеру порвал крестообразную связку колена.
    • Он воспитанник «Локомотива».
    • 24-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

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    Источник: ТАСС

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