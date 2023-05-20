Семин назвал открытие сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» ответил, кому вручил бы приз «Открытие сезона» в РПЛ.

«Кому бы отдал приз «Открытие сезона»? Да можно хоть Артему Дзюбе вручить – он заново открыл свой талант в этом сезоне, когда многие думали, что его лучшие годы уже прошли», – сказал Семин.