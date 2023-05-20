Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин назвал открытие сезона РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» ответил, кому вручил бы приз «Открытие сезона» в РПЛ.

    «Кому бы отдал приз «Открытие сезона»? Да можно хоть Артему Дзюбе вручить – он заново открыл свой талант в этом сезоне, когда многие думали, что его лучшие годы уже прошли», – сказал Семин.

    • «Локомотив» вскоре продлит Дзюбу.
    • Игрок пропустил 2 последних матча.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Новости по теме
    Лантратов – лучший трансфер «Локо» этой зимой. Без него преображение было бы невозможно
    Дюрица назвал сильнейшего форварда РПЛ
    Глава «Локомотива»: «Переговоры с Дзюбой на финишной прямой» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12638

      Вомбат 1 минуту назад

      Семин неправ. Дзюба сумел набрать оптимальную для себя форму, но это не отменяет того факта, что его лучшие годы действительно прошли. В Локо он так полезен прежде всего потому, что атакам команды не хватает разнообразия. Поэтому форвард с голевым чутьем, который к тому же может еще и зацепиться за мяч и очистить его для партнеров - находка для Локо, даже если по полю этот форвард ходит пешочком.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 