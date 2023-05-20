Семин назвал открытие сезона РПЛ

Семин неправ. Дзюба сумел набрать оптимальную для себя форму, но это не отменяет того факта, что его лучшие годы действительно прошли. В Локо он так полезен прежде всего потому, что атакам команды не хватает разнообразия. Поэтому форвард с голевым чутьем, который к тому же может еще и зацепиться за мяч и очистить его для партнеров - находка для Локо, даже если по полю этот форвард ходит пешочком.
Бывший главный тренер «Локомотива» ответил, кому вручил бы приз «Открытие сезона» в РПЛ.
«Кому бы отдал приз «Открытие сезона»? Да можно хоть Артему Дзюбе вручить – он заново открыл свой талант в этом сезоне, когда многие думали, что его лучшие годы уже прошли», – сказал Семин.
- «Локомотив» вскоре продлит Дзюбу.
- Игрок пропустил 2 последних матча.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.