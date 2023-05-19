«Реал» и «Ман Сити» поборются за защитника «Баварии»

Думаю, Бавария его в ближайшее время не отдаст Дэвиса никому. Такие летчики на дороге не валяются (из бессмертного кинофильма).
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продолжить карьеру в Испании или Англии.
По информации Sky Sport, «Реал» считает Дэвиса трансферной целью на ближайший сезон. Интерес к канадцу также проявляет «Манчестер Сити».
Мюнхенский клуб не собирается продавать Дэвиса, несмотря на интерес топ-клубов.
- Дэвис забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 38 матчах сезона.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
- Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.