«Реал» и «Ман Сити» поборются за защитника «Баварии»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продолжить карьеру в Испании или Англии.

По информации Sky Sport, «Реал» считает Дэвиса трансферной целью на ближайший сезон. Интерес к канадцу также проявляет «Манчестер Сити».

Мюнхенский клуб не собирается продавать Дэвиса, несмотря на интерес топ-клубов.