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    «Реал» и «Ман Сити» поборются за защитника «Баварии»

    Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продолжить карьеру в Испании или Англии.

    По информации Sky Sport, «Реал» считает Дэвиса трансферной целью на ближайший сезон. Интерес к канадцу также проявляет «Манчестер Сити».

    Мюнхенский клуб не собирается продавать Дэвиса, несмотря на интерес топ-клубов.

    • Дэвис забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 38 матчах сезона.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
    • Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1103

      SLADE2019 1 час назад

      Думаю, Бавария его в ближайшее время не отдаст Дэвиса никому. Такие летчики на дороге не валяются (из бессмертного кинофильма).

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