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    • Пискарев раскрыл договорной матч: сборная России продала игру Гане

    Пискарев раскрыл договорной матч: сборная России продала игру Гане

    Известный тренер Александр Пискарев рассказал о договорном матче между сборными России и Ганы (0:3) на юниорском чемпионате мира-1993 в Австралии.

    – Та сборная прославилась яркой историей. Мы даже пересказывать не будем – все написал за нас агент Абрамов в книжке. Если коротко – взяли деньги от подпольного тотализатора и отдали игру Гане в четвертьфинале чемпионата мира.

    – Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву – и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?» – «Как отдали? Кому?!»

    – Сказал-то вам Борис Игнатьев.

    – Совершенно верно. Прихожу домой, ставлю кассету...

    – Что видите?

    – Гляжу – Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков – это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут...

    До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд!

    – Ваша реакция?

    – Поражен. Раздавлен.

    – Досмотрели кассету – и? Кому звоните, что делаете?

    – Никому! Что доказывать? Только Боре Игнатьеву набрал: «Что-то в твоих словах есть». Обвинять кого-то конкретно не хотелось. А потом посыпались новости. Петров в «Локомотиве» поддал и начал выкладывать подробности.

    Я Ананко спрашиваю – он говорит: «Нет! Михалыч, ничего не было!» Задаю вопрос другому футболисту – тот отвечает: «Да, мы собрались все вместе и решили...»

    – Ну и ну.

    – Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они еще заработают в клубах – а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся – ты должен сыграть как никогда! Что их заставило?

    – Про историю с продажей мы слышали еще такую версию – решили играть честно до первого пропущенного.

    – Я тоже об этом слышал. Годы спустя один футболист проболтался. Именно так и сформулировал.

    – Это и Харлачев подтвердил в интервью.

    – Да? Мне-то не Харлачев говорил, другой парень.

    – Что вы ответили тому игроку, который все вам раскрыл?

    – А что ему говорить? Поезд ушел! Совести у них нет. За деньги продать такой матч! На хрен они вам нужны? Прошло 30 лет – а история выплывает и выплывает.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4820

      fakeid 2 часа назад

      прям описание того, как спартак организовывал договорняки ради своих липовых чемпионств в 90х. требую провести расследование и расформировать этот позорный клуб! (или сослать в третью лигу, хотя бы)

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      Рейтинг: +5957

      Павелий > fakeid 2 часа назад

      Ты же не просто так себе ник придумал. Вот и пишешь fake-комменты. А что действительно надо сделать, так сменить ВЛАДЕЛЬЦА ФК Зенит на любую коммерческую компанию с текущей ГОСУДАРСТВЕННОЙ Газпром.

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      Рейтинг: +14698

      Алексей З > fakeid 1 час назад

      ДЛББ, единственный матч подозрительный на моей памяти , это 96-ой в Питере, где ваши нищеброды проиграли пионерскому отряду Ярцева.
      Ну очень странные голы пропустил Березовский.
      Никто-нибудь , а именно ваш славный "непродажный" клуб был под подозрением. Садырин ещё бесился.
      Сейчас вам покупать не надо , даёшь указание через РФС судьям и в процессе чемпионата , периодически сливают конкурентов. На финишную прямую выходите с приличным отрывом, для страховки на последок матчи с фармами ставят ( Нижний, Оренбург , Сочи ). Дело сделано.

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      Рейтинг: +4820

      fakeid > Алексей З 1 час назад

      у тебя, лгбт-дауна, напрочь отсутствует логика, зато визжишь как промквас. судьи и т.д. а сколько зенит забивает - ты видел? и всё, конечно же, левак, из офсайда и т.п. а сколько пропускает? тоже на судей спишешь, что они отменяют голы в ворота зенита? я вот такого за этот сезон вообще не вспомню. играть сперва научитесь, дцп-шники, а потом визжите про судей. голы делают не они.

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      Рейтинг: +4820

      fakeid > Павелий 1 час назад

      так это запросто. такой клуб себе любой частник заберёт - только не отдадут) а так хоть норникель, хоть металлоинвест, хоть абрамович, хоть ещё кто - мне, как болельщику, без разницы. пс: газпром не совсем государственный, погугли в википедии.

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      Рейтинг: +471

      dragoff > fakeid 1 час назад

      Помню другую историю! Сидим мы как-то очень давно с моим товарищем, вдруг он говорит - ты, знаешь, мне срочно нужны пару бездомных для того, чтобы сдавать таджикам для утех. И тут я вспоминаю, что видел у помойки бабу вонючую и мужика такого же, от них все разбегались, так воняло. Он противогаз надел и к помойке. Шавермой приманил немытых и в грязном таджикском подвале поселил. С тех пор они там и живут! Таджики их своими объедками кормят и шпионят обоих в рот и ж опу. Как ты помнишь, это твои мамка с папкой! Таджики говорят, что чуть не охерели когда во время очередного визита, твою мамку шпили вчетвером и ты из ж опы у неё вывалился и с ходу начал всякую дичь нести. Тебе походу пуповиной или прямой кишкой(ты же как-то умудрился через ж оп

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