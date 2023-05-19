Пискарев раскрыл договорной матч: сборная России продала игру Гане

Известный тренер Александр Пискарев рассказал о договорном матче между сборными России и Ганы (0:3) на юниорском чемпионате мира-1993 в Австралии.

– Та сборная прославилась яркой историей. Мы даже пересказывать не будем – все написал за нас агент Абрамов в книжке. Если коротко – взяли деньги от подпольного тотализатора и отдали игру Гане в четвертьфинале чемпионата мира.

– Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву – и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?» – «Как отдали? Кому?!»

– Сказал-то вам Борис Игнатьев.

– Совершенно верно. Прихожу домой, ставлю кассету...

– Что видите?

– Гляжу – Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков – это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут...

До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд!

– Ваша реакция?

– Поражен. Раздавлен.

– Досмотрели кассету – и? Кому звоните, что делаете?

– Никому! Что доказывать? Только Боре Игнатьеву набрал: «Что-то в твоих словах есть». Обвинять кого-то конкретно не хотелось. А потом посыпались новости. Петров в «Локомотиве» поддал и начал выкладывать подробности.

Я Ананко спрашиваю – он говорит: «Нет! Михалыч, ничего не было!» Задаю вопрос другому футболисту – тот отвечает: «Да, мы собрались все вместе и решили...»

– Ну и ну.

– Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они еще заработают в клубах – а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся – ты должен сыграть как никогда! Что их заставило?

– Про историю с продажей мы слышали еще такую версию – решили играть честно до первого пропущенного.

– Я тоже об этом слышал. Годы спустя один футболист проболтался. Именно так и сформулировал.

– Это и Харлачев подтвердил в интервью.

– Да? Мне-то не Харлачев говорил, другой парень.

– Что вы ответили тому игроку, который все вам раскрыл?

– А что ему говорить? Поезд ушел! Совести у них нет. За деньги продать такой матч! На хрен они вам нужны? Прошло 30 лет – а история выплывает и выплывает.