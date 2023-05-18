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    • Гвардиола оценил «Интер» – соперника «Манчестер Сити» по финалу ЛЧ

    Гвардиола оценил «Интер» – соперника «Манчестер Сити» по финалу ЛЧ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что в финале Лиги чемпионов его команда сыграет с «Интером».

    «Финал против итальянской команды – лучший подарок. «Интер» конкурентоспособен. Но у нас есть время, чтобы морально подготовиться к этой игре», – заявил Гвардиола.

    • Главный матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле.
    • «Сити» прошел в полуфинале «Реал», а «Интер» – «Милан».
    • Гвардиола не выигрывал ЛЧ с 2011 года.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4489

      Snek 42 минуты назад

      А если бы выиграл Милан, то финал был бы не против итальянской команды?
      Пеп в голове держал фразу: "да этих лохов мы укатаем не выходя на поле", но сказанул фигню, в которой логики толком нет.

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      Рейтинг: +1587

      zarsm > Snek 30 минут назад

      Эт уже ты надумал эти если бы, да кабы. Он сказал о том что уже свершилось, что финал с Итальянской командой, в целом не стоит искать логику в констатации факта)

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      Рейтинг: +4489

      Snek > zarsm 28 минут назад

      Этот факт можно было констатировать ещё до первого матча с Реалом как бы, что за бред то?

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