Гвардиола оценил «Интер» – соперника «Манчестер Сити» по финалу ЛЧ

А если бы выиграл Милан, то финал был бы не против итальянской команды?
Пеп в голове держал фразу: "да этих лохов мы укатаем не выходя на поле", но сказанул фигню, в которой логики толком нет.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что в финале Лиги чемпионов его команда сыграет с «Интером».
«Финал против итальянской команды – лучший подарок. «Интер» конкурентоспособен. Но у нас есть время, чтобы морально подготовиться к этой игре», – заявил Гвардиола.
- Главный матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле.
- «Сити» прошел в полуфинале «Реал», а «Интер» – «Милан».
- Гвардиола не выигрывал ЛЧ с 2011 года.