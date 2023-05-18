Гвардиола оценил «Интер» – соперника «Манчестер Сити» по финалу ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что в финале Лиги чемпионов его команда сыграет с «Интером».

«Финал против итальянской команды – лучший подарок. «Интер» конкурентоспособен. Но у нас есть время, чтобы морально подготовиться к этой игре», – заявил Гвардиола.