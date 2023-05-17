Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ари: «Ни за какие деньги не отказался бы от гражданства России»

    Ари: «Ни за какие деньги не отказался бы от гражданства России»

    Бывший нападающий сборной России Ари рад, что у него есть паспорт РФ.

    «Россия уже стала частью моей жизни! Самые большие радости в моей карьере происходили именно в этой стране! Отказался бы я от российского паспорта за полмиллиона евро? Нет, я бы ни за какие деньги не отказался. Вперед, Россия!» – сказал Ари.

    • Бразилец играл в РПЛ с 2010 по 2021 год.
    • Ари был в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве».
    • У Ари 2 матча за сборную России

    Новости по теме
    Галицкий не захотел становиться президентом России по двум причинам 9
    «Сильнее и опытнее»: Ари сравнил Черчесова и Карпина 2
    Ари готов войти в тренерский штаб трех клубов РПЛ 7
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2023 23:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +349

      гууд 1 час назад

      Отказался бы я от российского паспорта за полмиллиона евро? Нет, я бы ни за какие 600 миллионов денег не отказался. Вперед, 89******* жду перевод!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      vaisboston 1 час назад

      Маладес чо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 