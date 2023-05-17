Ари: «Ни за какие деньги не отказался бы от гражданства России»

Отказался бы я от российского паспорта за полмиллиона евро? Нет, я бы ни за какие 600 миллионов денег не отказался. Вперед, 89******* жду перевод!
Бывший нападающий сборной России Ари рад, что у него есть паспорт РФ.
«Россия уже стала частью моей жизни! Самые большие радости в моей карьере происходили именно в этой стране! Отказался бы я от российского паспорта за полмиллиона евро? Нет, я бы ни за какие деньги не отказался. Вперед, Россия!» – сказал Ари.
- Бразилец играл в РПЛ с 2010 по 2021 год.
- Ари был в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве».
- У Ари 2 матча за сборную России