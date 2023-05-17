Камано готов получить паспорт РФ, но при одном условии

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что займется получением российского гражданства, если останется в московском клубе.

«Да, я не против получить паспорт РФ. Если я останусь в клубе, то попрошу руководство помочь мне с этим, попрошу начать эту процедуру.

Мне нравится в «Локо», в России. Паспорт упростил бы мне жизнь, семье, в путешествиях и так далее», – сказал Камано.