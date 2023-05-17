Камано готов получить паспорт РФ, но при одном условии

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что займется получением российского гражданства, если останется в московском клубе.
«Да, я не против получить паспорт РФ. Если я останусь в клубе, то попрошу руководство помочь мне с этим, попрошу начать эту процедуру.
Мне нравится в «Локо», в России. Паспорт упростил бы мне жизнь, семье, в путешествиях и так далее», – сказал Камано.
- В августе 2020 года «Локо» купил гвинейца за 5,5 миллиона евро.
- В декабре сообщалось об интересе к Камано со стороны французских клубов.
- Камано забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 26 матчах сезона РПЛ.
Источник: «Чемпионат»