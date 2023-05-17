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    Камано готов получить паспорт РФ, но при одном условии

    Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что займется получением российского гражданства, если останется в московском клубе.

    «Да, я не против получить паспорт РФ. Если я останусь в клубе, то попрошу руководство помочь мне с этим, попрошу начать эту процедуру.

    Мне нравится в «Локо», в России. Паспорт упростил бы мне жизнь, семье, в путешествиях и так далее», – сказал Камано.

    • В августе 2020 года «Локо» купил гвинейца за 5,5 миллиона евро.
    • В декабре сообщалось об интересе к Камано со стороны французских клубов.
    • Камано забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 26 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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