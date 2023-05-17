Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Павлюченко: «Попадание «Спартака» в топ-3 будет чудом»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил перспективы команды в последних трех турах РПЛ.

    «Сложно даже подводить какие-то итоги сезона «Спартака». Конечно, чемпионат еще не закончен, но уже смазанные ощущения от него. Вроде весь год неплохо играли, шли вторыми, а теперь попадание в тройку будет чудом. И возможно оно только в случае ошибок соперников.

    «Спартак» с треском провалил концовку сезона. Не знаю, сказалась ли на этом травма Квинси Промеса или отсутствие его на сборах, но красно-белые потеряли слишком много очков в матчах с соперниками, которых можно и нужно обыгрывать даже без Квинси в составе. Будем надеяться, что им все-таки удастся зацепиться за медали», – сказал Павлюченко.

    • «Спартак» идет на 4-м месте.
    • Впереди у команды матчи с ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльями Советов».
    • Павлюченко завершил карьеру в прошлом году.

    Нас ждет напряженная борьба за серебро и бронзу РПЛ. У «Спартака» самый легкий календарь, но он не фаворит

    Новости по теме
    Талалаев показал доказательство фола спартаковца Денисова, за который его удалили
    Карасев на «Спартак» – ЦСКА и другие назначения на 28-й тур РПЛ
    Брестское «Динамо» просматривает камерунца, который провел три года в системе «Спартака»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18323

      NewLife 1 час назад

      Чудо возможно, если судьи не будут чудить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1461

      Mariner > NewLife 8 минут назад

      Да понятное дело. Свинота только от судей и зависит. Уже давно бы вылетели иначе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 