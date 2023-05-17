Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павлюченко: «Попадание «Спартака» в топ-3 будет чудом»

17 мая 2023, 11:49
6

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил перспективы команды в последних трех турах РПЛ.

«Сложно даже подводить какие-то итоги сезона «Спартака». Конечно, чемпионат еще не закончен, но уже смазанные ощущения от него. Вроде весь год неплохо играли, шли вторыми, а теперь попадание в тройку будет чудом. И возможно оно только в случае ошибок соперников.

«Спартак» с треском провалил концовку сезона. Не знаю, сказалась ли на этом травма Квинси Промеса или отсутствие его на сборах, но красно-белые потеряли слишком много очков в матчах с соперниками, которых можно и нужно обыгрывать даже без Квинси в составе. Будем надеяться, что им все-таки удастся зацепиться за медали», – сказал Павлюченко.

  • «Спартак» идет на 4-м месте.
  • Впереди у команды матчи с ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльями Советов».
  • Павлюченко завершил карьеру в прошлом году.

Нас ждет напряженная борьба за серебро и бронзу РПЛ. У «Спартака» самый легкий календарь, но он не фаворит

Еще по теме:
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием 2
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1684314528
Чудо возможно, если судьи не будут чудить.
Ответить
SLADE2019
1684320095
Всякое в игре может случиться, но на топ-3 Спартак не наиграл, к сожалению. И Ростов, и ЦСКА смотрятся лучше. А случиться всякое может.
Ответить
Валя Ромашина
1684321806
Пятое место это Спартак
Ответить
Кинстифа
1684333099
Без Квинси Спартак это мего слабая команда! В команде привыкли. что Квинси тащит... а как его нет или игра у него не пошла. так и Спартак в опе... Бывает Соболев стрельнет конечно и все... Даже Абаскалю сложно что то предъявить. если эти горе футболисты по воротам попасть не могут....
Ответить
Главные новости
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
22:41
1
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
2
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
1
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
16
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Все новости
Все новости
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
22:53
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
22:17
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
21:27
1
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
21:19
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
21:15
1
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
4
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
2
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+