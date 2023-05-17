Павлюченко: «Попадание «Спартака» в топ-3 будет чудом»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил перспективы команды в последних трех турах РПЛ.

«Сложно даже подводить какие-то итоги сезона «Спартака». Конечно, чемпионат еще не закончен, но уже смазанные ощущения от него. Вроде весь год неплохо играли, шли вторыми, а теперь попадание в тройку будет чудом. И возможно оно только в случае ошибок соперников.

«Спартак» с треском провалил концовку сезона. Не знаю, сказалась ли на этом травма Квинси Промеса или отсутствие его на сборах, но красно-белые потеряли слишком много очков в матчах с соперниками, которых можно и нужно обыгрывать даже без Квинси в составе. Будем надеяться, что им все-таки удастся зацепиться за медали», – сказал Павлюченко.

«Спартак» идет на 4-м месте.

Впереди у команды матчи с ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Павлюченко завершил карьеру в прошлом году.

Нас ждет напряженная борьба за серебро и бронзу РПЛ. У «Спартака» самый легкий календарь, но он не фаворит