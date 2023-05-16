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    • Нас ждет напряженная борьба за серебро и бронзу РПЛ. У «Спартака» самый легкий календарь, но он не фаворит

    Нас ждет напряженная борьба за серебро и бронзу РПЛ. У «Спартака» самый легкий календарь, но он не фаворит

    «Зенит» уже стал чемпионом, но интриги в РПЛ за три тура до конца сезона все еще есть. Главная касается борьбы за медали – и на них претендуют четыре команды.

    Кто будет бороться за серебро и золото РПЛ-2022/23?

    Вот верхняя часть таблицы РПЛ за три тура до конца сезона:

    Вот календарь претендентов (жирным выделены топовые соперники).

    ЦСКА:

    «Ростов»:

    • «Краснодар»;
    • «Ахмат»;
    • ЦСКА.

    «Спартак»:

    «Ахмат»:

    У ЦСКА и «Ростова» худшие календари из возможных – в оставшихся турах они сыграют против топовых команд и даже между собой. Отметать «Ахмат» из гонки за медали тоже нельзя – у клуба есть небольшие шансы залететь в топ-3. Но у грозненцев будет тоже непростой календарь на завершение сезона.

    Самое благоприятное расписание у «Спартака», потому что после дерби у него два соперника, которые гораздо ниже него в классе. Но весной «Спартак» накрыл кризис – он терял очки в матчах с «Уралом», «Ахматом», «Динамо», «Ростовом», «Зенитом» и «Химками». Так что неприятные сюпризы от команды нельзя исключать ни при каких обстоятельствах.

    А что говорит аналитический алгоритм о гонке за медали?

    Мы не раз обращались к сайту FiveThirgthyEight: он анализирует различные спортивные (и не только) события, опираясь на аналитические алгоритмы. Вот как сайт оценивает шансы на медали претендентов:

    • ЦСКА: 74% – на серебро, 19% – на бронзу;
    • «Ростов»: 6% – на серебро, 26% – на бронзу;
    • «Спартак»: 19% – на серебро, 49% – на бронзу;
    • «Ахмат»: меньше 1% – на серебро, 26% – на бронзу.

    Фото: официальный сайт «Спартака»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +19698

      Cleaner 39 минут назад

      Серебро у ЦСКА!!! Спартак, борись за третье-четвертое место...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7074

      Красногорск_Фан 48 минут назад

      А на чем букмекеры будут зарабатывать если все предсказуемо? Ставочники по таким прогнозам уже несут закладывать правую почку. Подождем. Возможно будет интересно и весьма непредсказуемо. Вспоминаю удивленные глаза Слуцкого когда Рубин отправился в другую лигу на последних минутах последнего матча.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1298

      кaстрюлька 1 час назад

      Хряки сольют

      1
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