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  • Нас ждет напряженная борьба за серебро и бронзу РПЛ. У «Спартака» самый легкий календарь, но он не фаворит

Нас ждет напряженная борьба за серебро и бронзу РПЛ. У «Спартака» самый легкий календарь, но он не фаворит

16 мая 2023, 10:32
19

«Зенит» уже стал чемпионом, но интриги в РПЛ за три тура до конца сезона все еще есть. Главная касается борьбы за медали – и на них претендуют четыре команды.

Кто будет бороться за серебро и золото РПЛ-2022/23?

Вот верхняя часть таблицы РПЛ за три тура до конца сезона:

Вот календарь претендентов (жирным выделены топовые соперники).

ЦСКА:

«Ростов»:

  • «Краснодар»;
  • «Ахмат»;
  • ЦСКА.

«Спартак»:

«Ахмат»:

У ЦСКА и «Ростова» худшие календари из возможных – в оставшихся турах они сыграют против топовых команд и даже между собой. Отметать «Ахмат» из гонки за медали тоже нельзя – у клуба есть небольшие шансы залететь в топ-3. Но у грозненцев будет тоже непростой календарь на завершение сезона.

Самое благоприятное расписание у «Спартака», потому что после дерби у него два соперника, которые гораздо ниже него в классе. Но весной «Спартак» накрыл кризис – он терял очки в матчах с «Уралом», «Ахматом», «Динамо», «Ростовом», «Зенитом» и «Химками». Так что неприятные сюпризы от команды нельзя исключать ни при каких обстоятельствах.

А что говорит аналитический алгоритм о гонке за медали?

Мы не раз обращались к сайту FiveThirgthyEight: он анализирует различные спортивные (и не только) события, опираясь на аналитические алгоритмы. Вот как сайт оценивает шансы на медали претендентов:

  • ЦСКА: 74% – на серебро, 19% – на бронзу;
  • «Ростов»: 6% – на серебро, 26% – на бронзу;
  • «Спартак»: 19% – на серебро, 49% – на бронзу;
  • «Ахмат»: меньше 1% – на серебро, 26% – на бронзу.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Ахмат Ростов
Комментарии (19)
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Красногорск_Фан
1684226490
А на чем букмекеры будут зарабатывать если все предсказуемо? Ставочники по таким прогнозам уже несут закладывать правую почку. Подождем. Возможно будет интересно и весьма непредсказуемо. Вспоминаю удивленные глаза Слуцкого когда Рубин отправился в другую лигу на последних минутах последнего матча.
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baden1969
1684238105
ЦСКА - второй, а Спартаку не дадут опуститься ниже 3 места...Безбородов или Левников
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BRO_football
1684239552
2. ЦСКА 3. Ростов 4. Ахмат 5. Спартак Только так. Вперёд Ахмат!
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Теркчанин
1684240018
Ахмат-Химки 2-1 Ростов-Ахмат 1-2 Ахмат-Краснодар 2-1 Спартак- ЦСКА 2-1 Спартак- Пари НН 1-2 Кр.Сов-Спартак 2-1 Краснодар-ЦСКА 2-1 ЦСКА-Ростов 0-1 Ахмат - 9 Ростов - 3 Спартак - 3 ЦСКА - 0 Ахмат 9+46= 55 ЦСКА 0+54=54 Ростов 3 +50=53 Спартак 3+50=53 Тот самый менее 1 процента при котором Ахмат станет серебряным призером.
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ВасяК
1684244143
Спартаку чем легче, тем он больше сам себе создаёт проблем!!!Но я верю в него!!!
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jek718875
1684252830
Спартаку серебро и бронза ни к чему, он борется только за Золото
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mamba9090909
1684260815
Зенит - ЧЕМПИОН ЦСКА - серебро Ростов - бронза
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zzzyurotim
1684276749
Ребята, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». МАТЧ ТВ о них говорит.
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Николай Викторович
1684317926
Конечная таблица: 2-ЦСКА, 3-Ростов, 4-Ахмат, 5-Спартак
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el-fuego
1684325870
Для Спартака легкий календарь значит - сложный календарь)
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