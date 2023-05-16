Нас ждет напряженная борьба за серебро и бронзу РПЛ. У «Спартака» самый легкий календарь, но он не фаворит

«Зенит» уже стал чемпионом, но интриги в РПЛ за три тура до конца сезона все еще есть. Главная касается борьбы за медали – и на них претендуют четыре команды.
Кто будет бороться за серебро и золото РПЛ-2022/23?
Вот верхняя часть таблицы РПЛ за три тура до конца сезона:
Вот календарь претендентов (жирным выделены топовые соперники).
ЦСКА:
- «Спартак»;
- «Краснодар»;
- «Ростов».
«Ростов»:
- «Краснодар»;
- «Ахмат»;
- ЦСКА.
«Спартак»:
- ЦСКА;
- «Пари НН»;
- «Крылья Советов».
«Ахмат»:
- «Химки»;
- «Ростов»;
- «Краснодар».
У ЦСКА и «Ростова» худшие календари из возможных – в оставшихся турах они сыграют против топовых команд и даже между собой. Отметать «Ахмат» из гонки за медали тоже нельзя – у клуба есть небольшие шансы залететь в топ-3. Но у грозненцев будет тоже непростой календарь на завершение сезона.
Самое благоприятное расписание у «Спартака», потому что после дерби у него два соперника, которые гораздо ниже него в классе. Но весной «Спартак» накрыл кризис – он терял очки в матчах с «Уралом», «Ахматом», «Динамо», «Ростовом», «Зенитом» и «Химками». Так что неприятные сюпризы от команды нельзя исключать ни при каких обстоятельствах.
А что говорит аналитический алгоритм о гонке за медали?
Мы не раз обращались к сайту FiveThirgthyEight: он анализирует различные спортивные (и не только) события, опираясь на аналитические алгоритмы. Вот как сайт оценивает шансы на медали претендентов:
- ЦСКА: 74% – на серебро, 19% – на бронзу;
- «Ростов»: 6% – на серебро, 26% – на бронзу;
- «Спартак»: 19% – на серебро, 49% – на бронзу;
- «Ахмат»: меньше 1% – на серебро, 26% – на бронзу.
Фото: официальный сайт «Спартака»