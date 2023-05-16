Нас ждет напряженная борьба за серебро и бронзу РПЛ. У «Спартака» самый легкий календарь, но он не фаворит

«Зенит» уже стал чемпионом, но интриги в РПЛ за три тура до конца сезона все еще есть. Главная касается борьбы за медали – и на них претендуют четыре команды.

Кто будет бороться за серебро и золото РПЛ-2022/23?

Вот верхняя часть таблицы РПЛ за три тура до конца сезона:

Вот календарь претендентов (жирным выделены топовые соперники).

ЦСКА:

«Ростов»:

«Краснодар»;

«Ахмат»;

ЦСКА.

«Спартак»:

«Ахмат»:

У ЦСКА и «Ростова» худшие календари из возможных – в оставшихся турах они сыграют против топовых команд и даже между собой. Отметать «Ахмат» из гонки за медали тоже нельзя – у клуба есть небольшие шансы залететь в топ-3. Но у грозненцев будет тоже непростой календарь на завершение сезона.

Самое благоприятное расписание у «Спартака», потому что после дерби у него два соперника, которые гораздо ниже него в классе. Но весной «Спартак» накрыл кризис – он терял очки в матчах с «Уралом», «Ахматом», «Динамо», «Ростовом», «Зенитом» и «Химками». Так что неприятные сюпризы от команды нельзя исключать ни при каких обстоятельствах.

А что говорит аналитический алгоритм о гонке за медали?

Мы не раз обращались к сайту FiveThirgthyEight: он анализирует различные спортивные (и не только) события, опираясь на аналитические алгоритмы. Вот как сайт оценивает шансы на медали претендентов:

ЦСКА: 74% – на серебро, 19% – на бронзу;

«Ростов»: 6% – на серебро, 26% – на бронзу;

«Спартак»: 19% – на серебро, 49% – на бронзу;

«Ахмат»: меньше 1% – на серебро, 26% – на бронзу.

Фото: официальный сайт «Спартака»