«Интер» вышел в финал ЛЧ впервые с 2010 года: тогда миланцы выиграли турнир

«Интер» победил «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 3:0.

«Интер» пробился в финал турнира впервые с сезона-2009/10. Тогда миланцы обыграли в решающем матче «Баварию» со счетом 2:0 и выиграли тутрнир.