«Интер» вышел в финал ЛЧ впервые с 2010 года: тогда миланцы выиграли турнир

при всем уважении к интеру который прибавил последние годы
ему место скорее в финале ЛЕ
вынесли супер порту
супер бенфику
и теперь еще милан
так себе путь в финал конечно
если будет финал с сити то шансов зеро, даже на рандом
если вдруг реал - то может повезти.
«Интер» победил «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 3:0.
«Интер» пробился в финал турнира впервые с сезона-2009/10. Тогда миланцы обыграли в решающем матче «Баварию» со счетом 2:0 и выиграли тутрнир.
- «Интер» сыграет в финале ЛЧ с победителем пары «Ман Сити» – «Реал».
- Миланский клуб вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз в истории.