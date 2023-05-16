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    • «Интер» вышел в финал ЛЧ впервые с 2010 года: тогда миланцы выиграли турнир

    «Интер» вышел в финал ЛЧ впервые с 2010 года: тогда миланцы выиграли турнир

    «Интер» победил «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 3:0.

    «Интер» пробился в финал турнира впервые с сезона-2009/10. Тогда миланцы обыграли в решающем матче «Баварию» со счетом 2:0 и выиграли тутрнир.

    • «Интер» сыграет в финале ЛЧ с победителем пары «Ман Сити» – «Реал».
    • Миланский клуб вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз в истории.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.05.2023 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12506

      DeStar 16 минут назад

      при всем уважении к интеру который прибавил последние годы
      ему место скорее в финале ЛЕ
      вынесли супер порту
      супер бенфику
      и теперь еще милан
      так себе путь в финал конечно
      если будет финал с сити то шансов зеро, даже на рандом
      если вдруг реал - то может повезти.

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