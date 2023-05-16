Соболев ответил на критику Аршавина

Александр Соболев прокомментировал резонансное заявление Андрея Аршавина.

Экс-футболист «Зенита» в начале апреля раскритиковал назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» (3:3).

«Беременных за живот жестче хватают их мужья. А все от того, что «Ростову» ставят на Комличенко 13-14 пенальти – там обнимашки, целовашки», – сказал тогда Аршавин.

«Сказал и сказал. Если бы он сказал по‑другому, это не было бы интересно никому, правильно? Сейчас это его работа.

Если бы он сказал корректно, что пенальти не было, вызвало бы это какой‑то интерес у читателя? Если вызвало, значит, он молодец.

Сравнение с Комличенко и 13–14 пенальти в пользу «Ростова»? Какой‑то тренер сказал, когда «Реалу» за сезон ставили много пенальти, что они находятся в штрафной больше всех, они очень опасны там, поэтому и ставят пенальти», – ответил Соболев.