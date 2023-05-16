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Соболев ответил на критику Аршавина

16 мая 2023, 16:58
6

Александр Соболев прокомментировал резонансное заявление Андрея Аршавина.

Экс-футболист «Зенита» в начале апреля раскритиковал назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» (3:3).

«Беременных за живот жестче хватают их мужья. А все от того, что «Ростову» ставят на Комличенко 13-14 пенальти – там обнимашки, целовашки», – сказал тогда Аршавин.

«Сказал и сказал. Если бы он сказал по‑другому, это не было бы интересно никому, правильно? Сейчас это его работа.

Если бы он сказал корректно, что пенальти не было, вызвало бы это какой‑то интерес у читателя? Если вызвало, значит, он молодец.

Сравнение с Комличенко и 13–14 пенальти в пользу «Ростова»? Какой‑то тренер сказал, когда «Реалу» за сезон ставили много пенальти, что они находятся в штрафной больше всех, они очень опасны там, поэтому и ставят пенальти», – ответил Соболев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Соболев Александр
Комментарии (6)
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Эном айс
1684247092
Вышло интервью на МатчТВ.. Теперь неделю будем хавать дроблёный горох от Дельфмана..( виз бомба) Смотрите уж всё сразу. 51 раз сказал "я" за всё время.
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R_a_i_n
1684248842
Нее, ну Комличенко реально клоун. Так откровенно падать при любом контакте.
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Taps
1684249451
Соболев. Кто этот тупой дебил ?
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JIEGEHDA
1684251046
Смешно . Ещё и с Реалом попробовал сравнить . Ахахах . Да ему явно надо в КВН Сказочный сказочник .Окей работа Аршавина он подчеркнул болтать . А Работа Соболева ? Что-то я чаще вижу его слова чем действия. хотя при такой Атаке как у Спартака он должен в каждом матче забивать
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Дядя Серёжа
1684296659
Интересно... люди на сайте читать не умеют, а пишут, пишут...
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