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    Соболев ответил на критику Аршавина

    Александр Соболев прокомментировал резонансное заявление Андрея Аршавина.

    Экс-футболист «Зенита» в начале апреля раскритиковал назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» (3:3).

    «Беременных за живот жестче хватают их мужья. А все от того, что «Ростову» ставят на Комличенко 13-14 пенальти – там обнимашки, целовашки», – сказал тогда Аршавин.

    «Сказал и сказал. Если бы он сказал по‑другому, это не было бы интересно никому, правильно? Сейчас это его работа.

    Если бы он сказал корректно, что пенальти не было, вызвало бы это какой‑то интерес у читателя? Если вызвало, значит, он молодец.

    Сравнение с Комличенко и 13–14 пенальти в пользу «Ростова»? Какой‑то тренер сказал, когда «Реалу» за сезон ставили много пенальти, что они находятся в штрафной больше всех, они очень опасны там, поэтому и ставят пенальти», – ответил Соболев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +163

      JIEGEHDA 24 минуты назад

      Смешно . Ещё и с Реалом попробовал сравнить . Ахахах .
      Да ему явно надо в КВН
      Сказочный сказочник .Окей работа Аршавина он подчеркнул болтать . А Работа Соболева ? Что-то я чаще вижу его слова чем действия. хотя при такой Атаке как у Спартака он должен в каждом матче забивать

      0
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      Рейтинг: +1403

      Taps 51 минуту назад

      Соболев. Кто этот тупой дебил ?

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      Ответить
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      Рейтинг: +13660

      R_a_i_n 1 час назад

      Нее, ну Комличенко реально клоун. Так откровенно падать при любом контакте.

      2
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      Рейтинг: +4281

      Эном айс 1 час назад

      Вышло интервью на МатчТВ.. Теперь неделю будем хавать дроблёный горох от Дельфмана..( виз бомба)
      Смотрите уж всё сразу.
      51 раз сказал "я" за всё время.

      4
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