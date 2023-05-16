«ПСЖ» и «Бавария» интересуются капитаном «Арсенала»

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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру во Франции или Германии.
На 24-летнего футболиста претендуют «ПСЖ» и «Бавария».
- Рыночная стоимость капитана «Арсенала» – 80 миллионов евро.
- В этом сезоне норвежец забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.