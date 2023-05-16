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    «ПСЖ» и «Бавария» интересуются капитаном «Арсенала»

    Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру во Франции или Германии.

    На 24-летнего футболиста претендуют «ПСЖ» и «Бавария».

    • Рыночная стоимость капитана «Арсенала» – 80 миллионов евро.
    • В этом сезоне норвежец забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.

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    Источник: твиттер Экрема Конура

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    Сегодня, 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: 0

      yuthgfpoiuu 48 минут назад

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      могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: Кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.
      Беру там прогнозы с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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