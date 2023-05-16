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    • Гогниев: «С удовольствием поработал бы в Европе, но после «Химок» предложений нет»

    Гогниев: «С удовольствием поработал бы в Европе, но после «Химок» предложений нет»

    Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев заявил о желании поработать в Европе.

    – Были ли у вас предложения возглавить какую-нибудь команду за последний месяц?

    – Можно сказать, что не было. Пока никаких разговоров, ничего.

    – А если придет предложение из Европы?

    – С удовольствием поработал бы в Европе, но мешает языковой барьер. Английский язык должен быть в совершенстве, чтобы определенные вещи до игроков доносились так, как тебе хотелось бы.

    • Гогниев был в «Химках» с сентября.
    • При нем клуб опустился в зону вылета.
    • Сейчас «Химки» идут на 15-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7812

      mihail200606 8 минут назад

      И не будет...дурачок..из России даже не будет уже ..)

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