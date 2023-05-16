Гогниев: «С удовольствием поработал бы в Европе, но после «Химок» предложений нет»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев заявил о желании поработать в Европе.
– Были ли у вас предложения возглавить какую-нибудь команду за последний месяц?
– Можно сказать, что не было. Пока никаких разговоров, ничего.
– А если придет предложение из Европы?
– С удовольствием поработал бы в Европе, но мешает языковой барьер. Английский язык должен быть в совершенстве, чтобы определенные вещи до игроков доносились так, как тебе хотелось бы.
- Гогниев был в «Химках» с сентября по апрель.
- При нем клуб опустился в зону вылета.
- Сейчас «Химки» идут на 15-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»