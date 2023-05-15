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    • «Великий клуб»: Халк поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

    «Великий клуб»: Халк поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

    Бывший нападающий «Зенита» Халк поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в РПЛ.

    «Привет большой зенитовской семье! Хочу поздравить вас с десятым чемпионским титулом – и пятым подряд! Я счастлив, что в жизни мне выпала возможность играть и защищать цвета такого великого клуба, как «Зенит». Эти воспоминания я всегда храню в своeм сердце.

    Мои поздравления всем вам, обнимаю и целую! И очень скучаю!» – сказал Халк.

    • «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
    • Для команды это 5-й титул подряд.
    • Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Сейчас он выступает за «Атлетико Минейро».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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