«Великий клуб»: Халк поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Бывший нападающий «Зенита» Халк поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в РПЛ.

«Привет большой зенитовской семье! Хочу поздравить вас с десятым чемпионским титулом – и пятым подряд! Я счастлив, что в жизни мне выпала возможность играть и защищать цвета такого великого клуба, как «Зенит». Эти воспоминания я всегда храню в своeм сердце.

Мои поздравления всем вам, обнимаю и целую! И очень скучаю!» – сказал Халк.