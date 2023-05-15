«Великий клуб»: Халк поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Бывший нападающий «Зенита» Халк поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в РПЛ.
«Привет большой зенитовской семье! Хочу поздравить вас с десятым чемпионским титулом – и пятым подряд! Я счастлив, что в жизни мне выпала возможность играть и защищать цвета такого великого клуба, как «Зенит». Эти воспоминания я всегда храню в своeм сердце.
Мои поздравления всем вам, обнимаю и целую! И очень скучаю!» – сказал Халк.
- «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
- Для команды это 5-й титул подряд.
- Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- Сейчас он выступает за «Атлетико Минейро».
Источник: телеграм-канал «Зенита»