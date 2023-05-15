Юран оценил перспективы «Пари НН» избежать вылета из РПЛ

думаю переходных матчей не избежать это факт а там и Алания и Енисей не подарок так что Юран не говори гоп пока не .....
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о шансах команды сохранить прописку в РПЛ.
«Впереди три игры, и я еще раз хочу сказать: мы останемся в Премьер-лиге.
Будем готовиться к домашней игре с «Сочи». Нужно побеждать!» – заявил Юран.
- Вчера «Пари НН» проиграл прямому конкуренту – «Факелу».
- Нижегородцы занимают 14-е место в таблице РПЛ.
- Помимо «Сочи», им предстоит сыграть со «Спартаком» и «Химками».