Юран оценил перспективы «Пари НН» избежать вылета из РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о шансах команды сохранить прописку в РПЛ.

«Впереди три игры, и я еще раз хочу сказать: мы останемся в Премьер-лиге.

Будем готовиться к домашней игре с «Сочи». Нужно побеждать!» – заявил Юран.