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    Юран оценил перспективы «Пари НН» избежать вылета из РПЛ

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о шансах команды сохранить прописку в РПЛ.

    «Впереди три игры, и я еще раз хочу сказать: мы останемся в Премьер-лиге.

    Будем готовиться к домашней игре с «Сочи». Нужно побеждать!» – заявил Юран.

    • Вчера «Пари НН» проиграл прямому конкуренту – «Факелу».
    • Нижегородцы занимают 14-е место в таблице РПЛ.
    • Помимо «Сочи», им предстоит сыграть со «Спартаком» и «Химками».

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    Источник: сайт «Пари НН»

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    Сегодня, 07:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17503

      Garrincha58 1 час назад

      думаю переходных матчей не избежать это факт а там и Алания и Енисей не подарок так что Юран не говори гоп пока не .....

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