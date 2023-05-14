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    • ЦСКА близок к серебру РПЛ: клуб оторвался от «Спартака» и «Ростова» на четыре очка

    ЦСКА близок к серебру РПЛ: клуб оторвался от «Спартака» и «Ростова» на четыре очка

    ЦСКА увеличил отрыв от конкурентов за второе место в РПЛ по итогам 27-го тура.

    Московский клуб 13 мая разгромил «Торпедо» со счетом 3:0. «Спартак», идущий четвертым, сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Ростов», расположившийся на третьем месте, уступил «Сочи» (0:1).

    ЦСКА идет на втором месте с 54 очками. У «Ростова» и «Спартака» по 50 очков.

    • ЦСКА осталось сыграть в этом сезоне со «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом».

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.05.2023 21:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5122

      Питерский князь 1 час назад

      Надо ЦСКА снять с чемпионата, за высказывания Дзагоева, а Кержакову дать 3 месяца условной дисквалификации.
      И кастрировать всех мАсквичей. Чума надоела размножаться.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19679

      Cleaner 2 часа назад

      ЦСКА - ЧЕМПИОН!!! Зенит? Зенит купленный Газпрёмом чемпион...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      кaстрюлька > Cleaner 2 часа назад

      куйню игогокнул сейчас

      3
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      Рейтинг: +2887

      шахта Заполярная > кaстрюлька 4 минуты назад

      А ты ему овса больше не давай, пускай на силос переходит.

      0
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