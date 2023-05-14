ЦСКА близок к серебру РПЛ: клуб оторвался от «Спартака» и «Ростова» на четыре очка

Надо ЦСКА снять с чемпионата, за высказывания Дзагоева, а Кержакову дать 3 месяца условной дисквалификации.
И кастрировать всех мАсквичей. Чума надоела размножаться.
:)))
ЦСКА увеличил отрыв от конкурентов за второе место в РПЛ по итогам 27-го тура.
Московский клуб 13 мая разгромил «Торпедо» со счетом 3:0. «Спартак», идущий четвертым, сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Ростов», расположившийся на третьем месте, уступил «Сочи» (0:1).
ЦСКА идет на втором месте с 54 очками. У «Ростова» и «Спартака» по 50 очков.
- ЦСКА осталось сыграть в этом сезоне со «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом».