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    РПЛ. «Динамо» дома уступило «Ахмату» (0:3)

    «Динамо» в 27-м туре РПЛ крупно проиграло «Ахмату». Динамовцы не смогли забить.

    Грозненцы укрепились на пятом месте. «Динамо» идет седьмым.

    У «Ахмата» в последних восьми встречах одно поражение.

    Это третья победа «Ахмата» над «Динамо» подряд.

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гбамбле, 38; 0:2 – Конате, 57; 0:3 – Ильин, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1821

      Suvorov51 54 минуты назад

      Ну по составу Динамо в 5 точно, а вот игры от будующих европейских звезд что то не видно, а кто виноват время определит, только для команды это уже плохо

      1
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      Рейтинг: +2041

      evgevg13 1 час назад

      Гнать нахрен этого шабашника тренеришку. Развалил всё, что можно. Зажравшихся игруль разогнать нафиг. Уж лучше вместо них взять нынешний состав Майкопской Дружбы. Те хоть проигрывают, но не так обидно выглядит. Обидно. Ещё в прошлом сезоне была нормальная команда. Ну а Ахмат с победой. Так Держать!

      1
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      Рейтинг: +175

      Bez Imeni 1 час назад

      Хорошая команда Ахмат, так смотри и Спартак обгонят...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      Теркчанин > Bez Imeni 52 минуты назад

      К сожалению не успеют,всего три матча осталось.

      0
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      Рейтинг: +175

      Bez Imeni > Теркчанин 44 минуты назад

      Спартаку с ЦСКА играть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1029

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Сольём следующий матч. Торпедо терять нечего, будут биться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8952

      GoLenaStop 1 час назад

      Динамо, поздно проснулись!
      Ахмат был более заточен на победу, пасы точные... да и Фортуна была на их стороне.
      Матч понравился.
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +7994

      BarStep 1 час назад

      Ээй, сектанты!
      Какие вам нахрен призы,
      оберегайте своё четвертое место)

      Рамзан идёт к вам, бойтесь!)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1029

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Степашина на пенсию.

      1
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      Рейтинг: +654

      Теркчанин 1 час назад

      Ахмат молодцы,поздравляю всех терекчан с красивой и уверенной победой.

      3
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      Рейтинг: +1298

      Таврида 2 часа назад

      Все, теперь Йоканович поедет домой ракицей накидываться.

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      Рейтинг: +21356

      derrik2000 > Таврида 1 час назад

      А чё ему ракией-то накидываться???
      У него как в той рекламе из 90-х:

      "- Хорошо то как, пап!
      - Да что ж хорошего, сынок?
      - Мы сидим, а денежки идут!"
      )))

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      Рейтинг: +21356

      derrik2000 2 часа назад

      Вспоминается мне один вчерашний матч.
      Где проводился - не помню: где-то в ближнем Подмосковье, по-моему. ))
      ТУДА тоже ТИТУЛОВАННЕЙШИЙ КЛУБ , по российским меркам, привёз свою команду.
      Но на поле в футболках клуба ОПЯТЬ вышли (ЭТО я о вчера) п.о.х.у.и.с.т.ы. Уже который тур. С начала весны. Счёт, правда, был другой, так и соперник попался менее квалифицированный.
      Сегодня один в один. Тока разница в классе визави.
      Даже свой "дельфин" имеется. ))

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