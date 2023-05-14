РПЛ. «Динамо» дома уступило «Ахмату» (0:3)

Ну по составу Динамо в 5 точно, а вот игры от будующих европейских звезд что то не видно, а кто виноват время определит, только для команды это уже плохо
«Динамо» в 27-м туре РПЛ крупно проиграло «Ахмату». Динамовцы не смогли забить.
Грозненцы укрепились на пятом месте. «Динамо» идет седьмым.
У «Ахмата» в последних восьми встречах одно поражение.
Это третья победа «Ахмата» над «Динамо» подряд.
Россия. РПЛ. 27-й тур
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Гбамбле, 38; 0:2 – Конате, 57; 0:3 – Ильин, 71.