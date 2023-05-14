Защитник «Наполи» спас партнера от травмы во время празднования скудетто

Ничего подобного не видел!
Кино об этом надо снять!
:)))
Болельщики «Наполи» опубликовали видео с празднования командой скудетто.
На нем видно, что защитник Джованни Ди Лоренцо двигался спиной вперед и не видел, что сзади него углубление. От падения и травмы его спас Ким Мин-Джэ, прихвативший за спину.
- Купить Кима летом попытается «Манчестер Юнайтед».
- Игрок пришел в «Наполи» летом из «Фенербахче».
- Южнокореец летом пойдет в армию.
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