Защитник «Наполи» спас партнера от травмы во время празднования скудетто

Болельщики «Наполи» опубликовали видео с празднования командой скудетто.

На нем видно, что защитник Джованни Ди Лоренцо двигался спиной вперед и не видел, что сзади него углубление. От падения и травмы его спас Ким Мин-Джэ, прихвативший за спину.