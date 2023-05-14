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    • Защитник «Наполи» спас партнера от травмы во время празднования скудетто

    Защитник «Наполи» спас партнера от травмы во время празднования скудетто

    Болельщики «Наполи» опубликовали видео с празднования командой скудетто.

    На нем видно, что защитник Джованни Ди Лоренцо двигался спиной вперед и не видел, что сзади него углубление. От падения и травмы его спас Ким Мин-Джэ, прихвативший за спину.

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    Источник: «Бомбардир»

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