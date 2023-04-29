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    Защитник «Наполи» летом отправится служить в армию

    Центральный защитник «Наполи» Ким Мин-Джэ по окончании сезона поедет в Южную Корею.

    На родине футболист пройдет обязательную военную службу.

    Пребывание Кима в армии продлится три недели.

    «Я пойду в армию в июне, чтобы завершить военную службу», – сказал 26-летний игрок.

    • В этом сезоне Ким забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 40 матчах.
    • Корейцем интересуются «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
    • «Наполи» близок к первому за 33 года чемпионству.

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    Источник: Tutto Napoli

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    29.04.2023 11:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1267

      Таврида 29 апреля, 12:36

      За три недели только портянки успеет понюхать.

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      Рейтинг: +1498

      elessar arnor > Таврида 29 апреля, 13:33

      в армии рф так и происходит, в норм войсках достаточно

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      Рейтинг: +155

      Bez Imeni > elessar arnor 30 апреля, 07:23

      нормальные войска это какие?

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