Защитник «Наполи» летом отправится служить в армию

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин-Джэ по окончании сезона поедет в Южную Корею.

На родине футболист пройдет обязательную военную службу.

Пребывание Кима в армии продлится три недели.

«Я пойду в армию в июне, чтобы завершить военную службу», – сказал 26-летний игрок.