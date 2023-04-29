Защитник «Наполи» летом отправится служить в армию

За три недели только портянки успеет понюхать.
Центральный защитник «Наполи» Ким Мин-Джэ по окончании сезона поедет в Южную Корею.
На родине футболист пройдет обязательную военную службу.
Пребывание Кима в армии продлится три недели.
«Я пойду в армию в июне, чтобы завершить военную службу», – сказал 26-летний игрок.
- В этом сезоне Ким забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 40 матчах.
- Корейцем интересуются «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
- «Наполи» близок к первому за 33 года чемпионству.