Быстров связал весенние неудачи «Спартака» с продлением Абаскаля

проблема старая до мракобесия
оратор новый
и быстрая экспансия
от вовы
Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о выступлении команды весной.
«Гильермо Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
- «Спартак» зимой продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.
- По ходу весны команда опустилась со 2-го места на 4-е.
- Накануне в 27-м туре РПЛ «Спартак» ушел от поражения от «Химок» (1:1).