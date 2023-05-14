Быстров связал весенние неудачи «Спартака» с продлением Абаскаля

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о выступлении команды весной.

«Гильермо Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».