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    • Быстров связал весенние неудачи «Спартака» с продлением Абаскаля

    Быстров связал весенние неудачи «Спартака» с продлением Абаскаля

    Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о выступлении команды весной.

    «Гильермо Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    • «Спартак» зимой продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.
    • По ходу весны команда опустилась со 2-го места на 4-е.
    • Накануне в 27-м туре РПЛ «Спартак» ушел от поражения от «Химок» (1:1).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8330

      Беспонтий 11 минут назад

      проблема старая до мракобесия
      оратор новый
      и быстрая экспансия
      от вовы

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