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  • Партнеры Кокорина по «Фиорентине» репостнули критику тренера – пришлось извиняться

Партнеры Кокорина по «Фиорентине» репостнули критику тренера – пришлось извиняться

14 мая 2023, 09:52

Два сербских игрока «Фиорентины» на этой неделе попали в неприятную ситуацию. Им пришлось извиняться за неосмотрительный репост в социальных сетях.

Лука Йович и Алекса Терзич после поражения в первом полуфинальном матче Лиги конференций от «Базеля» (1:2) репостнули в свои аккаунты пост с критическим анализом действий главного тренера Винченцо Итальяно.

«То, что сегодня сделал Итальяно – тактическая катастрофа. Он должен был выпустить в стартовом составе тех же игроков, которые играли с «Наполи» на выходных (0:1). Тот состав выдал отличный перфоманс. Особенно это касается Йовича и Терзича, от которых исходило много остроты. Оставить их на скамейке запасных в матче с «Базелем» было ошибкой.

Вы проводите ротацию, но это не уберегает вас от поражений. Мой друг, лучше выпускайте сильнейших. Чувак не только занимается ротацией, но и выпускает в таком большом матче игроков, которых мы не видим на поле месяцами. У Итальяно просто нет своего видения», – сказано в размещенном Йовичем и Терзичем посте.

Оправдания игроков были следующими.

«Я выложил только фото – не видел, что написано в посте. Это моя ошибка, но я ни в коем случае не хотел принижать работу тренера. Давайте вместе двигаться дальше», – написал Йович.

«Я не читал пост, но я не снимаю с себя ответственность за свои действия. Я совершил ошибку, но готов и дальше двигаться в одном направлении с командой», – заверил Терзич.

Извинения игроков появились и на официальном сайте «Фиорентины».

  • Йович пришел в «Фиорентину» летом из «Реала». В этом сезоне он провел за итальянцев 45 матчей, забил 11 голов, сделал 5 ассистов.
  • 23-летний защитник Терзич стоит 1,5 миллиона евро. Он в команде с 2019 года. У него в сезоне 27 игр, гол, 2 ассиста.
  • Ответный матч «Фиорентины» с «Базелем» состоится 18 мая.

Фото: AFLO, www.imago-images.de/Global Look Press

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Источник: Sports.ru
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Йович Лука Терзич Алекса
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