РПЛ. ЦСКА победил «Торпедо» (3:0) и укрепился на 2-м месте, у Чалова дубль

ЦСКА в 27-м туре РПЛ победил в дерби «Торпедо». Голы забили Федор Чалов и Иван Обляков.

«Торпедо» официально вылетел из РПЛ.

ЦСКА укрепился на втором месте. Он нанес «Торпедо» реванш за поражение в первом круге в «Лужниках».

Россия. РПЛ. 27-й тур

ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 5; 2:0 – Обляков, 38; 3:0 – Чалов, 90+1 (с пенальти).

Удаления: нет – Самсонов, 90+2.

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