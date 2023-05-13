РПЛ. ЦСКА победил «Торпедо» (3:0) и укрепился на 2-м месте, у Чалова дубль

Всех Армейцев с победой!! Мы обязаны были сегодня побеждать,что и сделали!!!
ЦСКА в 27-м туре РПЛ победил в дерби «Торпедо». Голы забили Федор Чалов и Иван Обляков.
«Торпедо» официально вылетел из РПЛ.
ЦСКА укрепился на втором месте. Он нанес «Торпедо» реванш за поражение в первом круге в «Лужниках».
Россия. РПЛ. 27-й тур
ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Чалов, 5; 2:0 – Обляков, 38; 3:0 – Чалов, 90+1 (с пенальти).
Удаления: нет – Самсонов, 90+2.