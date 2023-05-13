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    • РПЛ. ЦСКА победил «Торпедо» (3:0) и укрепился на 2-м месте, у Чалова дубль

    РПЛ. ЦСКА победил «Торпедо» (3:0) и укрепился на 2-м месте, у Чалова дубль

    ЦСКА в 27-м туре РПЛ победил в дерби «Торпедо». Голы забили Федор Чалов и Иван Обляков.

    «Торпедо» официально вылетел из РПЛ.

    ЦСКА укрепился на втором месте. Он нанес «Торпедо» реванш за поражение в первом круге в «Лужниках».

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 5; 2:0 – Обляков, 38; 3:0 – Чалов, 90+1 (с пенальти).

    Удаления: нет – Самсонов, 90+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +660

      RUSARM 26 минут назад

      Всех Армейцев с победой!! Мы обязаны были сегодня побеждать,что и сделали!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      biber ru 2 часа назад

      ЦСКА с победой! Бомбардир, почему мне оценки не засчитывают?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18782

      ilichkadr 2 часа назад

      Коней уже сегодня можно поздравить с серебром. В следующем туре трахнут хряков, а с Краснодаром и Ростовом поделят очки.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11400

      knikos 2 часа назад

      Помню кто-то написал , когда ЦСКА , по-моему , шёл ещё 5-м , такой расклад : Зенит , ЦСКА , Ростов , Спам . Я тогда усмехнулся . Ан нет ! Кони - молодцы ! Надо ещё Спаму навтыкать в дерби , чтобы окончательно засунуть на положенное ему место .

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4653

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Торпеду легко обезвредили. С победой!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1294

      Таврида 2 часа назад

      Еще Облякову гол ни за что ни про что отменили.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +11400

      knikos > Таврида 2 часа назад

      Даааа , поменяли Ване позицию - пожалуйста , результат !

      3
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      Рейтинг: +722

      bratskij 2 часа назад

      С Победой братья армейцы!!!

      8
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