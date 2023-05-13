Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Талалаев раскрыл смысл своих слов про змею, которую надо задушить

    Талалаев раскрыл смысл своих слов про змею, которую надо задушить

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил свое резонансное заявление недельной давности.

    После поражения от «Динамо» (0:1) в прошлую субботу он сказал: «Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите».

    – Кто та змея, которую надо задушить?

    – НАТО.

    • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
    • Отставание от зоны стыков – 5 очков.
    • Талалаев возглавил команду 11 апреля.

    Новости по теме
    Талалаев объяснил, почему не уехал за границу, а возглавил «Химки»
    Талалаев недоволен длительностью пресс-конференции Йокановича
    «Все в России знают, какую змею надо задушить»: Талалаев – о судействе в матче «Химки» – «Динамо»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      yuthgfyf 1 час назад

      Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
      По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.
      Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18164

      Barmaleushka 2 часа назад

      Не нато душить змею , с женщиной гораздо интереснее .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 