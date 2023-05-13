Талалаев раскрыл смысл своих слов про змею, которую надо задушить

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил свое резонансное заявление недельной давности.
После поражения от «Динамо» (0:1) в прошлую субботу он сказал: «Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите».
– Кто та змея, которую надо задушить?
– НАТО.
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
- Отставание от зоны стыков – 5 очков.
- Талалаев возглавил команду 11 апреля.