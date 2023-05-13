АПЛ. «Лидс» из зоны вылета отобрал очки у «Ньюкасла» (2:2), отрыв от «Ливерпуля» с 5-го места – 4 очка

«Ньюкасл» на выезде сыграл вничью с «Лидсом» со счетом 2:2 в 36-м туре чемпионата Англии.

Хозяева поля ушли от поражения благодаря голу на 79-й минуте, а завершали матч вдесятером.

«Лидс», несмотря на набранное очко, остался в зоне вылета АПЛ – на 18-м месте.

«Ньюкасл» сохранил за собой третью строчку, но «Манчестер Юнайтед» может их догнать уже сегодня, а «Ливерпуль» улучшил шансы на попадание в топ-4. Команда Юргена Клоппа отстает от «Ньюкасла» на четыре балла за три тура до конца чемпионата.

Англия. АПЛ. 36-й тур

Лидс – Ньюкасл – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Эйлинг, 7; 1:1 – Уилсон (с пенальти), 31; 1:2 – Уилсон (с пенальти), 69; 2:2 – Кристенсен, 79.

Удаление: Фирпо, 90+1 – нет.

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