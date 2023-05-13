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    • Лучший ассистент «Краснодара» пропустит матч с «Зенитом»: ему дали отдохнуть

    Лучший ассистент «Краснодара» пропустит матч с «Зенитом»: ему дали отдохнуть

    Эдуард Сперцян не поможет «Краснодару» в игре 27-го тура РПЛ против «Зенита».

    Полузащитник не полетел с командой в Санкт-Петербург по решению тренерского штаба.

    Армянскому футболисту предоставили отдых в связи с напряженным графиком.

    • «Зенит» примет «Краснодар» сегодня в 16:30 мск.
    • Сперцян – лучший ассистент команды в этом сезоне (7 голевых передач только в РПЛ).
    • В среду краснодарцы сыграют с «Уралом» во 2-м этапе финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2166

      jek718875 1 час назад

      Наш Краснодар и без него вдует помойным

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7990

      BarStep > jek718875 9 минут назад

      Ваши тёлки любят Зенит!
      Всегда ноги раздвигают..

      Отмечу, - добровольно

      0
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