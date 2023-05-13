Лучший ассистент «Краснодара» пропустит матч с «Зенитом»: ему дали отдохнуть

Эдуард Сперцян не поможет «Краснодару» в игре 27-го тура РПЛ против «Зенита».

Полузащитник не полетел с командой в Санкт-Петербург по решению тренерского штаба.

Армянскому футболисту предоставили отдых в связи с напряженным графиком.