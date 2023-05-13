Лучший ассистент «Краснодара» пропустит матч с «Зенитом»: ему дали отдохнуть

Наш Краснодар и без него вдует помойным
Эдуард Сперцян не поможет «Краснодару» в игре 27-го тура РПЛ против «Зенита».
Полузащитник не полетел с командой в Санкт-Петербург по решению тренерского штаба.
Армянскому футболисту предоставили отдых в связи с напряженным графиком.
- «Зенит» примет «Краснодар» сегодня в 16:30 мск.
- Сперцян – лучший ассистент команды в этом сезоне (7 голевых передач только в РПЛ).
- В среду краснодарцы сыграют с «Уралом» во 2-м этапе финала Пути регионов Fonbet Кубка России.