«Эспаньол» не пустит на домашнее дерби зрителей в цветах «Барсы» и с ее символикой – матч может стать чемпионским

Руководство «Эспаньола» решило не пускать на матч 34-го тура Примеры против «Барселоны» зрителей, у которых будут цвета или символика соперника.
Это зеркальный ответ на аналогичный шаг «Барселоны» в матче первого круга на «Камп Ноу».
- Встреча на «Корнелья Эль Прат» состоится 14 мая.
- В случае победы «Барселоны» матч станет для нее чемпионским, но в случае потерь очков «Реалом» и «Атлетико» каталонцы могут встретить титул еще до игры с «Эспаньолом».
- «Эспаньол» борется за выживание.
Источник: Marca