«Эспаньол» не пустит на домашнее дерби зрителей в цветах «Барсы» и с ее символикой – матч может стать чемпионским

Руководство «Эспаньола» решило не пускать на матч 34-го тура Примеры против «Барселоны» зрителей, у которых будут цвета или символика соперника.

Это зеркальный ответ на аналогичный шаг «Барселоны» в матче первого круга на «Камп Ноу».