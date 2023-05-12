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    • Агент: «Нет шансов, что Малком, Клаудиньо, Мантуан, Ренан уйдут из «Зенита» летом»

    Агент: «Нет шансов, что Малком, Клаудиньо, Мантуан, Ренан уйдут из «Зенита» летом»

    Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, прокомментировал будущее своих клиентов в «Зените».

    «Сейчас на это нет шансов, что мои игроки покинут «Зенит» летом», – сказал Гарсия.

    • Сообщалось, что Гарсия прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с боссами «Зенита».
    • Петербуржцы досрочно стали чемпионами в конце прошлой недели.
    • Малком и Клаудиньо в феврале получили российское гражданство.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    12.05.2023 18:27
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Валя Ромашина 4 часа назад

      Если даже зенит расформируют , они за такую зарплату будут там стадион подметать

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      Рейтинг: +18306

      NewLife 5 часов назад

      Во-первых, на фиг им уходить от таких денег и налогов.
      Во-вторых, где найдутся такие транжиры гос денег, как газпром.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7075

      mamba9090909 > NewLife 4 часа назад

      Лукойл.

      1
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