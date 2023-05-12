Агент: «Нет шансов, что Малком, Клаудиньо, Мантуан, Ренан уйдут из «Зенита» летом»

Если даже зенит расформируют , они за такую зарплату будут там стадион подметать
Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, прокомментировал будущее своих клиентов в «Зените».
«Сейчас на это нет шансов, что мои игроки покинут «Зенит» летом», – сказал Гарсия.
- Сообщалось, что Гарсия прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с боссами «Зенита».
- Петербуржцы досрочно стали чемпионами в конце прошлой недели.
- Малком и Клаудиньо в феврале получили российское гражданство.