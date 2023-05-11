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    • «Мне что, стоять на ногах?»: Комличенко – об обилии пенальти на себе

    «Мне что, стоять на ногах?»: Комличенко – об обилии пенальти на себе

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал большое количество фолов на себе в чужой штрафной.

    «В этом сезоне так получается. Нет у меня задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться. В том сезоне было меньше, в этом сезоне я вижу возможность и использую ее. Посмотрим, что будет в следующем. Может, трактовки поменяют, может, уже уберут эти маленькие контакты, никто не знает.

    Пока получается так, что меня ассоциируют с пенальти, падениями. Я особо не придаю этому значения. У меня есть главный тренер и команда. К мнению главного тренера прислушиваюсь больше, чем к мнению остальных.

    Защитники стали играть аккуратнее, чуть‑чуть это меняется, это будет сходить на нет. На слуху будет какое‑то время, но ко мне нормально относятся. Нет такого, что говорят: «Фу, дельфин, симулянт». Такого нет.

    Я не симулирую. Если есть контакт, бьют по ноге, меня хватают, мне что, стоять на ногах? Мяч до меня не дойдет, я не пробью, никакой выгоды», – сказал Комличенко.

    • 27-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Комличенко 25 матчей, 10 голов.
    • «Ростов» – лидер сезона по заработанным пенальти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2023 00:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1148

      Alex Flash 17 часов назад

      И под дуру косить не надо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +539

      kazak1975 17 часов назад

      Всё в одной фразе: никакой выгоды... Надеюсь, это ... никогда не окажется в Зените.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18300

      NewLife 18 часов назад

      Симулировать не надо, ученик зюбы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Romeo 123 20 часов назад

      Дельфин номер 2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13601

      R_a_i_n > Romeo 123 20 часов назад

      Тогда уже номер 3

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6453

      Давид59 21 час назад

      Здесь судьи крепко недорабатывают. Если бы ему давали горчичники, может и падал бы в штрафной меньше. А так. На всякий случай - почувствовал контакт - вперёд по-дельфиньи.

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      Рейтинг: +3028

      Play 22 часа назад

      Не только отличный нападающий, но ещё и знатный сказочник.

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