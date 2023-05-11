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  • «Мне что, стоять на ногах?»: Комличенко – об обилии пенальти на себе

«Мне что, стоять на ногах?»: Комличенко – об обилии пенальти на себе

11 мая 2023, 00:12
7

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал большое количество фолов на себе в чужой штрафной.

«В этом сезоне так получается. Нет у меня задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться. В том сезоне было меньше, в этом сезоне я вижу возможность и использую ее. Посмотрим, что будет в следующем. Может, трактовки поменяют, может, уже уберут эти маленькие контакты, никто не знает.

Пока получается так, что меня ассоциируют с пенальти, падениями. Я особо не придаю этому значения. У меня есть главный тренер и команда. К мнению главного тренера прислушиваюсь больше, чем к мнению остальных.

Защитники стали играть аккуратнее, чуть‑чуть это меняется, это будет сходить на нет. На слуху будет какое‑то время, но ко мне нормально относятся. Нет такого, что говорят: «Фу, дельфин, симулянт». Такого нет.

Я не симулирую. Если есть контакт, бьют по ноге, меня хватают, мне что, стоять на ногах? Мяч до меня не дойдет, я не пробью, никакой выгоды», – сказал Комличенко.

  • 27-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Комличенко 25 матчей, 10 голов.
  • «Ростов» – лидер сезона по заработанным пенальти.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Комличенко Николай
Комментарии (7)
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1683775499
Не только отличный нападающий, но ещё и знатный сказочник.
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Давид59
1683778539
Здесь судьи крепко недорабатывают. Если бы ему давали горчичники, может и падал бы в штрафной меньше. А так. На всякий случай - почувствовал контакт - вперёд по-дельфиньи.
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Romeo 123
1683783817
Дельфин номер 2
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NewLife
1683791433
Симулировать не надо, ученик зюбы.
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kazak1975
1683792555
Всё в одной фразе: никакой выгоды... Надеюсь, это ... никогда не окажется в Зените.
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Alex Flash
1683794293
И под дуру косить не надо.
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