«Мне что, стоять на ногах?»: Комличенко – об обилии пенальти на себе

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал большое количество фолов на себе в чужой штрафной.

«В этом сезоне так получается. Нет у меня задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться. В том сезоне было меньше, в этом сезоне я вижу возможность и использую ее. Посмотрим, что будет в следующем. Может, трактовки поменяют, может, уже уберут эти маленькие контакты, никто не знает.

Пока получается так, что меня ассоциируют с пенальти, падениями. Я особо не придаю этому значения. У меня есть главный тренер и команда. К мнению главного тренера прислушиваюсь больше, чем к мнению остальных.

Защитники стали играть аккуратнее, чуть‑чуть это меняется, это будет сходить на нет. На слуху будет какое‑то время, но ко мне нормально относятся. Нет такого, что говорят: «Фу, дельфин, симулянт». Такого нет.

Я не симулирую. Если есть контакт, бьют по ноге, меня хватают, мне что, стоять на ногах? Мяч до меня не дойдет, я не пробью, никакой выгоды», – сказал Комличенко.