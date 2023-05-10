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    • Аршавин забавно станцевал после досрочного чемпионства «Зенита»

    Аршавин забавно станцевал после досрочного чемпионства «Зенита»

    Бывший игрок и функционер «Зенита» Андрей Аршавин станцевал после досрочного чемпионства команды.

    Петербуржцы оформили титул после матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

    • «Зенит» стал чемпионом 5-й раз подряд.
    • Все разы – под руководством Сергея Семака.
    • Всего у клуба теперь 10 чемпионских титулов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 7 часов назад

      Всегда Аршавина очень ценил как футболиста, да что там говорить. звезда- нет слов, но вот как стал работать в ПРОМКВАСОВСКОЙ помойке изменился, часто стал что то пукать и блеять, ог том что помойка это клуб, а ведь это помойка

      0
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      Рейтинг: +18291

      NewLife 12 часов назад

      Корюшки объелся, теперь его плющит и колбасит.

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      Рейтинг: +18291

      NewLife > NewLife 12 часов назад

      В дурке это по-научному: "пляска святого Вита".

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      Рейтинг: +2159

      jek718875 13 часов назад

      На старости лет с голодухи не помрёт, будет в переходе наяривать

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