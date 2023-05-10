Аршавин забавно станцевал после досрочного чемпионства «Зенита»

Всегда Аршавина очень ценил как футболиста, да что там говорить. звезда- нет слов, но вот как стал работать в ПРОМКВАСОВСКОЙ помойке изменился, часто стал что то пукать и блеять, ог том что помойка это клуб, а ведь это помойка
Бывший игрок и функционер «Зенита» Андрей Аршавин станцевал после досрочного чемпионства команды.
Петербуржцы оформили титул после матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).
- «Зенит» стал чемпионом 5-й раз подряд.
- Все разы – под руководством Сергея Семака.
- Всего у клуба теперь 10 чемпионских титулов.
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