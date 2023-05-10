Отца Холанда вывели с трибуны во время матча с «Реалом»

Что то его сынок дубовато выглядел на фоне защиты Реала. Спасибо, Кевин выручил. Хамское отношение . Ведет себя как быдло папенька. Скорее всего, предполагает, что если его бычок пинает мячик за Мансити, то ему все дозволено.
Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, присутствовал на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и англичанами.
Во время игры у норвежца случился конфликт с болельщиками «Реала». Холанд-старший, как сообщается, бросил в них еду. После этого Альфа-Инге вывела с трибуны служба безопасности.
- Холанд не забил и коснулся мяча меньше раз, чем вратари.
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