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    Отца Холанда вывели с трибуны во время матча с «Реалом»

    Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, присутствовал на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и англичанами.

    Во время игры у норвежца случился конфликт с болельщиками «Реала». Холанд-старший, как сообщается, бросил в них еду. После этого Альфа-Инге вывела с трибуны служба безопасности.

    • Холанд не забил и коснулся мяча меньше раз, чем вратари.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4208

      raritet 7 часов назад

      Что то его сынок дубовато выглядел на фоне защиты Реала. Спасибо, Кевин выручил. Хамское отношение . Ведет себя как быдло папенька. Скорее всего, предполагает, что если его бычок пинает мячик за Мансити, то ему все дозволено.

      1
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      Рейтинг: +18737

      ilichkadr 13 часов назад

      Чмошник. Надо было в рожу дать и надеть наручники.

      3
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      Рейтинг: +1666

      PassCSKA 13 часов назад

      По-моему Альф знатно накидался)))

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